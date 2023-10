Afrique: Kessié sifflé contre un pays , Gradel prend sa défense

Franck Kessié n'a pas passé une soirée tranquille mardi soir, lors du match amical qui a opposé la Côte d'Ivoire à l'Afrique du Sud.

Jugé fautif sur le but qui a permis à Themba Zwane d'ouvrir le score pour les Bafana Bafana, le milieu de terrain de Al-Ahli a été sifflé par les supporters ivoiriens au stade Houphouët Boigny.

Un comportement qui n'a pas été du goût de Max-Alain Gradel qui a défendu son coéquipier.

« Je vais être honnête, il ne faut pas siffler un joueur, et ça je le dis à tout le monde. Nous allons organiser la CAN chez nous et il ne faut pas siffler un joueur. Nous pouvons critiquer, nous pouvons tout faire mais il ne faut pas siffler un joueur parce que quand vous sifflez un joueur, c'est tout le groupe que vous sifflez », a-t-il fait savoir en zone mixte.

« Nous avons besoin de soutien. Et là, la CAN c'est chez nous. Il faut que nous montrions un autre visage déjà. Pendant que nous sifflons un joueur, nous donnons de la force à l'équipe adverse. Il faut encourager, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe, alors ils regardent et ils n'ont pas besoin de cette pression-là », a ajouté Gradel.

Ce n'est pas la grande sérénité chez les Eléphants de la Côte d'Ivoire à moins de trois mois de la CAN 2023 qu'ils accueillent chez eux.

Les deux matchs nuls (1-1) concédés contre le Maroc et l'Afrique du Sud en est la preuve.

Et certainement que cela ne rassure pas certains fans qui ont voulu le démontrer mardi.