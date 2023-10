Afrique: L'Angola et le Cap-Vert abordent la coopération bilatérale

Sao Vicente — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a discuté mercredi, avec le président du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, des aspects liés à la coopération entre les deux pays dans divers domaines

A la fin de la réunion, qui s'est déroulée en marge du premier Congrès international sur la science, l'innovation et le développement en Lusophonie, Esperança da Costa a déclaré à la presse qu'elle servait à présenter ses salutations, rappelant que les deux pays ont des liens historiques, culturels, liens politiques et rejoignent désormais le domaine académique d'une grande importance.

Esperança da Costa a souligné qu'elle avait profité de l'occasion pour remercier l'invitation et exprimer l'engagement et le souhait de l'Angola d'accroître la collaboration et la coopération bilatérales dans d'autres domaines, tels que la science, la technologie et l'innovation, afin de faire face aux nouveaux défis de l'actualité.

Elle a aussi mis en relief la question de la sécheresse et des forts événements climatiques qui ont secoué les deux pays, d'où la nécessité de trouver des solutions pour améliorer et accroître l'adaptabilité des communautés et la résilience des populations.

Avec les nouveaux outils liés à l'innovation, elle a indiqué qu'il était nécessaire d'augmenter les opportunités d'emploi en renforçant le secteur productif public et privé dans le domaine de l'innovation et en créant de nouvelles opportunités pour accroître l'employabilité.

La gouvernante a fait savoir qu'avec le Cap-Vert, profitant de son séjour dans le pays, elle souhaite également accroître la coopération dans le domaine maritime, visant à développer le partenariat dans le chapitre de l'économie bleue et à tirer parti du développement et du progrès des deux pays.

À son tour, le président du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, a rappelé que les deux pays entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de coopération dans des domaines sensibles, de la finance, de l'énergie et des transports.

José Maria Neves a indiqué que l'intention est d'élargir la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la science et de l'innovation, en profitant de la présence du vice-président de l'Angola, du ministère de l'Enseignement supérieur et du secrétaire d'État aux Affaires étrangères.

L'Angola et le Cap-Vert entretiennent des relations de coopération dans les domaines de l'éducation, de la défense, de la sécurité, des transports, de la santé et du commerce.

Tous deux font partie du PALOP, de la CPLP et de l'UA. La formalisation des relations politico-diplomatiques entre l'Angola et le Cap-Vert a eu lieu le 30 août 1977.