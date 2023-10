Madagascar: Andry Rajoelina sur France 24 - « L'opposition sait que je serai réélu »

Andry Rajoelina, président sortant, s'est exprimé sur France 24 et RFI sur le contexte politique du pays.

Lors d'une interview avec deux journalistes de France 24 et de Radio France internationale hier en fin de soirée, Andry Rajoelina explique la nécessité, pour le pays et le peuple, d'avoir un président leader et qui sait fédérer les forces armées.

Il se dit être cette personne. Il répond aux questions des deux journalistes français via une entrée sur conférence vidéo depuis Antananarivo. Andry Rajoelina fustige en même temps le mouvement du collectif des candidats qui, pour lui, contribue grandement au maintien de ce climat politique tendu déploré par la communauté internationale, dans un communiqué signé par plusieurs ambassades, il y a de cela quelques jours.

« En ce moment, l'opposition oeuvre pour qu'il n'y ait pas d'élection. Or, c'est ce genre de pratique qui contribue au dépérissement du pays depuis des décennies », fustige t-il.

C'est là le péché des onze candidats, selon Andry Rajoelina, vu que pour lui, ces derniers font volontairement obstruction au processus électoral pour ne pas passer par les urnes mais d'acquérir le pouvoir par d'autre moyen.

La raison à cela est pour lui assez évidente, « ils ont peur de l'élection car ils savent que c'est moi qui serai réélu, et c'est une réalité en ce moment ». C'est à ce moment qu'il lance: « le peuple à besoin d'un leader, d'un homme d'état qui rassemble et uni le peuple et qui sait fédérer les forces armées ».

Libertés

Dans son allocution sur les deux chaînes françaises, Andry Rajoelina explique que les libertés individuelles sont respectées à Madagascar et c'est pour cette raison que le collectif des candidats peut manifester dans les rues de la capitale.

Pour justifier ses allégations, le numéro Un du « Tanora malagasy vonona » (TGV) s'appuie sur l'article 10 de la constitution malgache qui stipule que les libertés individuelles sont des droits de tout citoyen mais à la limite où ces libertés ne piétinent pas les libertés et les droits d'autrui.

Pour Andry Rajoelina, la manifestation du collectif des candidats n'a pour but que l'entrave au processus électoral car selon toujours lui, « ils ont peur de se confronter à moi lors des élections qui vont se succéder ».

A noter que Andry Rajoelina est l'un des deux seuls candidats qui font la campagne électorale, avec Sendrison Daniela Raderanirina, le candidat numéro 11. Mais depuis le grand carnaval dans le Centre-ville dimanche dernier, le président sortant a marqué une pause sur sa propagande et cette interview est la première sortie médiatique du patron des Oranges cette semaine.

Depuis quelques temps, les hauts responsables du pays s'expriment sur des chaînes internationales plutôt que de donner les informations aux journalistes malgaches. Sans doute, pour avoir plus d'audimat. Après Herimanana Razafimahefa, ancien président du Sénat, c'est au tour de Andry Rajoelina de faire la même chose.