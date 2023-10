Afrique: Le sommet africain du commerce et de l'investissement se tiendra en Éthiopie

<strong>Addis Ababa — À cette occasion, il a souligné l'importance d'approfondir l'engagement bilatéral et de revitaliser le dialogue structuré entre les deux pays.

Le ministre d'État a également souligné le vif intérêt de l'Éthiopie à attirer les investissements directs étrangers des États-Unis et à renforcer les liens commerciaux, selon le ministère des affaires étrangères.

L'ambassadeur américain Massinga a quant à lui affirmé son engagement et son désir de travailler au renforcement des relations bilatérales.

Au cours du sommet, les participants auront la possibilité d'acquérir des expériences auprès d'experts qui partageront leur expertise en naviguant dans le paysage réglementaire et politique de l'Afrique, a-t-on appris.

L'ATIS devrait tirer parti des technologies numériques et de l'innovation pour stimuler la croissance du commerce et de l'investissement, indique le communiqué, ajoutant que des stratégies pour construire des modèles d'entreprise durables et inclusifs qui contribuent au développement socio-économique de l'Afrique seront également présentées.

Le sommet devrait réunir plus de 300 participants, dont des responsables gouvernementaux, des investisseurs, des décideurs politiques, des entrepreneurs et des membres du corps diplomatique d'Afrique et du monde entier.

Le sommet accueillera des intervenants de haut niveau qui feront la lumière sur les principaux sujets et tendances qui façonnent le paysage socio-économique de l'Afrique.

Rappelons que le premier sommet sur le commerce et l'investissement en Afrique s'est également tenu à Addis-Abeba en juin 2023 dans le but de promouvoir les opportunités de commerce et d'investissement en Éthiopie en particulier et sur le continent en général.