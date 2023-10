Tchad: Démission de deux membres du gouvernement tchadien suite à un scandale de vidéo intime

Le gouvernement tchadien a récemment été secoué par un scandale sans précédent, provoquant la démission de deux de ses membres éminents. Haliki Choua Mahamat, ministre secrétaire général du gouvernement chargé de la promotion du bilinguisme dans l'administration et des relations avec les grandes institutions, ainsi que le général Daoud Yaya Brahim, ministre de la Défense, ont annoncé leur démission le 18 octobre 2023.

Les événements qui ont conduit à ces démissions choquantes ont débuté les 15 et 16 octobre 2023, lorsque des vidéos à caractère sexuel impliquant ces deux ministres ont fait surface sur les réseaux sociaux. L'impact de ces vidéos explicites a été instantané et dévastateur, provoquant une onde de choc à travers la classe politique tchadienne.

Haliki Choua Mahamat a lui-même annoncé sa démission sur sa page Facebook officielle en ces termes : "En effet, après une longue réflexion, j'ai décidé de présenter ma démission du gouvernement. Et je suis heureux de vous annoncer que le Premier ministre l'a acceptée." La réaction rapide de Mahamat semble indiquer son désir de mettre un terme à cette controverse et de protéger l'intégrité de son poste.

Cependant, il est important de noter que les détails précis des vidéos en question n'ont pas été rendus publics dans les médias traditionnels. Une citation attribuée à une personne affirmant avoir visionné une des vidéos suggère une scène explicite impliquant le ministre de la Défense. Toutefois, ces informations ne sont pas confirmées, et les vidéos sont actuellement inaccessibles pour le grand public, étant disponibles uniquement pour des abonnés sur la plateforme de messagerie Télégramme.

L'impact de ce scandale sur le gouvernement tchadien et sur la scène politique du pays reste à déterminer. Ces démissions soudaines laissent un vide dans l'administration et soulèvent des questions sur la stabilité du gouvernement et sur la gestion de tels incidents par les autorités compétentes.

La situation continuera probablement à évoluer à mesure que des enquêtes plus approfondies et des réponses officielles du gouvernement émergeront. En attendant, le pays observe de près cette affaire et les répercussions qu'elle pourrait avoir sur la politique intérieure et la réputation internationale du Tchad.