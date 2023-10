Afrique: Décès de Mamadou Aliou Diallo, journaliste au Soleil - Une belle plume s'est cassée !

La Société sénégalaise de presse et de publications (Sspp/Le Soleil) et la presse sénégalaise de manière générale sont endeuillées par le rappel à Dieu du journaliste Mamadou Aliou Diallo.

Le correspondant du quotidien national à Kolda est décédé mercredi matin des suites d'une maladie.

Décrite par ses collègues et plus proches comme un journaliste agencier « professionnel, brillant, discret et serviable », cette figure de la presse locale du Fouladou a, par le passé, exercé dans plusieurs organes de presse (Walfadjiry, APS...) et agences de presse internationales, dont l'AFP.

« Mamadou Aliou Diallo (Rta), que j'ai connu et pour avoir travaillé ensemble depuis 1996, est un homme bon, entier, serviable, pieux digne, une très belle plume et d'une courtoise déroutante ! Sa signature restera à jamais gravée dans plusieurs organes de presse nationaux et internationaux », a témoigné Mamadou Lamine Dièye, journaliste au Soleil, qui a eu à partager avec le défunt la rédaction de « Le Choix », l'un des très rares magazines dans les kiosques à l'époque.

Pour sa part, Seydou Prosper Sadio, actuel chef du service « Éducation et Formation » du Soleil, pleure un doyen et encadreur qui a guidé ses pas. « Quand j'étais correspondant à Ziguinchor et que lui travaillait pour l'Agence France presse (AFP), il m'a encadré et m'a beaucoup aidé », a-t-il écrit, retenant du disparu le souvenir d'un « grand frère affable et respectueux ».

Mamadou Aliou Diallo sera inhumé ce jour à 17h au cimetière »Gadapara » de Kolda.

La rédaction de »lesoleil.sn » présente ses condoléances à sa famille biologique et professionnelle.