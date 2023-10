Cote d'Ivoire: Dr konadjé porte le maillot ivoirien

Docteur en science politique et universitaire de renom, Jean-Jacques Konadjé est aussi un écrivain prolixe.

Auteur d'une trentaine d'articles scientifiques et co-auteur de deux livres, il sortira à Paris, le 10 novembre prochain, le sixième ouvrage de son cru.

Le sujet traité dans ce livre dont nous avons eu la primeur est le football.

Dans Foot-Ivoire : Entre passion et patriotisme, le Dr Konadjé raconte de façon méthodique, l'histoire du football en Côte d'Ivoire.

Par une approche holistique, l'auteur tente de questionner le temps afin de remonter les origines premières du football comme jeu de balle, faire voir les différentes mutations que ce sport a connues, montrer les influences géopolitiques subies par le foot au fil des époques et des siècles avant sa structuration en Angleterre jusqu'à sa grande popularité chez les amateurs qui l'ont élu comme sport roi se pratiquant aux quatre coins du monde dont l'Afrique.

Dans un récit bien documenté, l'auteur nous rappelle, à juste titre, que c'est au début du 20e siècle que le football fait son apparition sur le territoire ivoirien, plus particulièrement dans la zone de Grand-Bassam.

Cette présence en terre ivoirienne est d'une part l'oeuvre des colons français, et d'autre part le résultat du contact que des pêcheurs ghanéens avaient établi avec les peuples du littoral ivoirien.

Depuis lors, nous fait remarquer l'écrivain, le football ivoirien n'a cessé d'évoluer.

En plus des grands derbys entre des clubs mythiques comme l'Asec et l'Africa qui ont déchainé des passions, les compétitions auxquelles l'équipe nationale " Les Éléphants" a pris part, ont été des occasions pour tout un peuple d'exprimer sa ferveur sportive et son patriotisme.

Ce sport a aussi contribué à la cohésion en Côte d'Ivoire à certains moments de l'histoire du pays

Dans une démarche méthodologique, le Dr Konadjé, passe en revue ce qu'il conviendrait d'appeler les grandes dates du football ivoirien.

Il s'agit entre autres de la constitution de l'équipe nationale de football en 1954, de la création de la Fédération ivoirienne de football (FIF) en août 1960, de la participation de la Côte d'Ivoire à sa première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en 1965 et de l'organisation de la 14e édition de la CAN en Côte d'Ivoire en 1984.

L'auteur aborde également les moments de gloire des "Eléphants" de Côte d'Ivoire.

Il met un accent particulier sur la 1ère victoire des pachydermes du foot à la CAN 1992 au Sénégal, leur qualification à la coupe du monde en 2006 et enfin, leur 2e victoire à la CAN 2015.

Les moments de crise dans le milieu du sport roi sont également abordés avec une bonne dose d'objectivité.

Outre la recherche documentaire, le caractère exclusif de l'ouvrage vient des interviewes que l'auteur a pu réaliser avec des icônes ivoiriennes du ballon rond dont Gnahoré Bernard, Manglé Eustache, les frères Bahoua, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, Youssouf Fofana, Hamed Ouattara et bien d'autres...

De grands dirigeants du football ivoirien comme les présidents Jacques Anouma, Idriss Diallo, Roger Ouégnin ainsi que des ministres Alain Lobognon et Albert François Amichia ont aussi apporté leur contribution à cet ouvrage en y faisant des témoignages.

Ce livre, premier ouvrage scientifique racontant de façon exhaustive l'histoire du football au pays de Laurent Pokou, a bénéficié de l'autorisation et du soutien de la FIF dirigée par Idriss Diallo.

C'est d'ailleurs avec l'appui de cette instance du football national que le Dr Konadjé prévoit la cérémonie de dédicace de Foot-Ivoire : Entre passion et patriotisme, le 15 novembre 2023 à l'hôtel Radisson Blu, à Abidjan.

En attendant, l'ouvrage est en prévente sur les sites internet de toutes les grandes librairies françaises: FNAC, le Furet du Nord, Gilbert Jeune, Amazone et bien d'autres.