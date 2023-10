Sénégal: Organisation de la présidentielle de février 2024 - Sidiki Kaba donne des gages

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, estime que des doutes ne devraient pas être permises sur l'organisation de la présidentielle de février 2024. En plus de la tradition démocratique sénégalaise, le ministère de l'Intérieur dispose des ressources humaines de qualité, capables de veiller au bon déroulement du scrutin. Il s'exprimait hier, mardi 17 octobre 2023, lors de la cérémonie de passation de service avec le ministre sortant, Antoine Félix Abdoulaye Diome.

Le nouveau ministre de l'Intérieur, Sidiki Kaba, a pris service hier, mardi 17 octobre 2023. Une occasion pour celui qui sera chargé d'organiser la présidentielle de février 2024, de donner des assurances. «La feuille de route qui m'a été confiée par le président de la République, Macky Sall, c'est de travailler, de faire en sorte que les échéances électorales se déroulent dans les meilleures conditions, dans les conditions optimales où chaque Sénégalais pourra, dans la paix et la sérénité, aller voter, rentrer chez soi et attendre les résultats», a-t-il dit. Pour le nouveau ministre de l'Intérieur, «le verdict des urnes sera celui du peuple. Mieux, un verdict qui sera respecté».

Dans son allocution, Sidiki Kaba s'est voulu rassurant, en rappelant que le Sénégal a une tradition démocratique. «Depuis 1948, à la deuxième République française, nous votons avec une capacité de se tenir chaque fois face aux situations préélectorales qui peuvent se présenter. Le dimanche, après avoir voté, lundi les gens retournent au travail. Nous avons connu deux alternances importantes, une première qui a révélé la qualité de nos hommes d'Etat».

Sidiki Kaba rappelle ainsi les actes posés par les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, qui ont tous deux félicité leurs adversaires et reconnu leurs défaites au sortir d'une présidentielle ou encore Léopold Sédar Senghor qui a volontairement quitté le pouvoir. Selon Sidiki Kaba, le président Macky Sall ne fera pas moins qu'eux, d'autant plus qu'il a déjà posé les jalons. «Macky Sall a pris la décision de ne pas se présenter à une nouvelle candidature et rien ne l'y obligeait ; car la Constitution le permet ; car ayant une jurisprudence bien établie en la matière».

A en croire Sidiki Kaba, ce qui va se passer en février prochain, c'«est de faire en sorte que la présidentielle soit tenue dans les meilleures conditions possibles, qu'elle se passe dans des conditions démocratiques, libres». Le ministre de l'Intérieur ne se fait aucun doute sur la capacité de son équipe et l'administration à organiser les élections de février 2024. «Je voudrais rassurer les uns et les autres que le verdict des urnes, le choix du peuple sénégalais, sera respecté. Ce ministère a eu à tout moment la capacité d'organiser des élections. Il y a des hommes et des femmes de qualité qui sont dans ce ministère, qui ont l'expertise et la capacité d'organiser des élections et la capacité d'interpréter les textes et les appliquer». Sidiki Kaba tient à rappeler aux sceptiques que les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ont organisé des élections avant de les perdre.