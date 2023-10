Sénégal: Kounkané - La deuxième édition de « Kounkané Festi Arts » prévue en janvier (promoteur)

Pikine — La deuxième édition de « Kounkané Festi Arts », un événement culturel prévu en janvier prochain à Kounkané, une commune de la région de Kolda (sud), se prépare activement, a-t-on appris mercredi de son directeur Ousmane Baldé, alias Dj Ozz.

« Nous sommes très concentrés et plongés dans la préparation de la deuxième édition de Kounkané Festi Arts qui est un projet, un moyen et une plateforme destiné à promouvoir les artistes locaux et offrir un cadre d'échange et de rencontre entre divers acteurs, surtout pour susciter l'investissement dans notre région », a-t-il déclaré, lors d'une séance de présentation du projet à des acteurs culturels, à Pikine.

Ce projet, a-t-il ajouté, est une création d'une équipe qu'il compose avec Thierno Sadigui Baldé, Mamadou Diallo et Abdoulaye Ba et des partenaires engagés à poursuivre « Kounkané Festi Arts », après « le succès » de la première édition, organisée avril 2023.

« Nous sommes maintenant en plein travail pour préparer la 2ème édition qui s'annonce encore plus passionnante et mémorable », a-t-il encore souligné, rappelant que l'objectif »est de faire de cet événement une expérience culturelle exceptionnelle pour notre public, en mettant en avant les arts sous toutes leurs formes ». Pour y parvenir, a-t-il fait savoir, »nous devons travailler ensemble de manière efficace et collaborative ».

« Kounkané Festi Arts se veut un vitrine de la culture, du patrimoine et de la richesse du Fouladou, un vecteur de développement, une opportunité pour la formation, la réinsertion des jeunes et la création d'opportunités d'emplois », a-t-il encore souligné.

Ousmane Baldé, alias Dj Ozz, a avancé que le festival Kounkané Festi Arts a été très bien accueilli dès les premiers jours de sa présentation. Il estime que si le projet a eu autant de réussite, c'est en grande partie grâce à l'engagement et l'implication des populations locales et les opportunités de participation créées pour les habitants de la région.

Ce festival qui en est à sa deuxième édition, a-t-il signalé, connait des difficultés liées à l'insuffisance des moyens financiers et matériels adaptés à ce genre de rencontre culturelle.

« Il est presque impossible pour nous de trouver des partenaires ou des sponsors à cause de la distance et l'enclavement de la commune de Kounkané », a déploré le directeur de Kounkané Festi Arts.