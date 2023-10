Congo-Kinshasa: Micro entreprise - Le responsable du projet Elevage porcins entend augmenter sa production

L'élevage porcins en République du Congo émerge comme un secteur clé du développement agricole. Jeny Greg Niati Biyo, porteur d'un projet d'élevage porcins et participant à la troisième cohorte de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes a exprimé son intention d'augmenter sa production animalière.

Sur son site de production, Jeny Greg Niati Biyo observe qu'en seulement six mois, vingt-cinq porcelets naissent et, sur une année, la production atteint cinquante porcs.

Cette performance a incité le promoteur à envisager la transformation agroalimentaire, en ajoutant de la valeur à ses produits et en créant ainsi de nouvelles opportunités commerciales.

Actuellement, le responsable du projet Elevage porcins s'attelle à finaliser un bâtiment capable d'accueillir au moins cent à cent-cinquante têtes de bêtes afin de commercialiser au moins cent têtes de porcs par année.

À long terme, le promoteur envisage également la construction de six bâtiments de cent mètres sur dix et d'étendre ses activités à la transformation agroalimentaire.

Cependant, sur l'ensemble du territoire, malgré la présence disséminée de pâturages naturels, l'élevage de bétail, qu'il soit petit ou gros, reste sous-développé pour répondre à la demande locale.

%

En effet, la filière porcine au Congo dispose de nombreux atouts.

Les acteurs, qu'ils soient agriculteurs traditionnels ou fermiers, aspirent à être mieux encadrés pour moderniser cette activité et augmenter leur productivité, tout en contribuant à la réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD 2), qui vise à éliminer la faim, garantir la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition, et promouvoir une agriculture durable.

Pour atteindre cet objectif durable, la transformation agroalimentaire joue un rôle essentiel.

Elle permet de diversifier l'offre alimentaire et d'offrir aux consommateurs une gamme plus étendue de produits à base de porc.

Cela contribue également à stimuler l'économie locale en créant des opportunités d'emploi dans le secteur agro-industriel.

Ainsi, grâce aux compétences acquises lors de son passage au sein de l'incubateur Telema, le porteur de projet exprime sa détermination à relever les défis et à générer des opportunités d'emploi, à la fois directes et indirectes, contribuant ainsi à la lutte contre le chômage des jeunes.

En plus de renforcer ses compétences en leadership et en gestion, cette formation lui a offert une vision élargie pour orienter ses activités de manière plus stratégique.

« Les nouvelles connaissances acquises m'ont personnellement éclairé, car au départ je fonctionnais dans l'ignorance et grâce à la Fondation Telema et sa formation, je pense aujourd'hui être en mesure de bien recadrer les choses et élargir mon champ de vision vis-à-vis de mon activité. Je prendrais les risques pour relever les défis, de ne jamais renoncer même quand les choses semblent ne pas marcher », a commenté le responsable du Projet élevage porcins, basé vers Sibiti, au village Mikamba sur l'axe Nguengue.

Notons que le Congo mise sur l'agro-industrie comme l'un des piliers de son Plan national de développement (PND 2022-2026).

Avec ce plan, le Congo projetait déjà en 2022 une croissance économique de 7% contre 4% environ.

Le quart de cette croissance proviendrait des revenus agricoles.