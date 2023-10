Togo: Accord sur le roaming

Plus de frais de roaming entre le Togo et le Bénin et vice versa. Mais tout ne sera pas gratuit.

Le président de l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes), Michel Yaovi Galley, et son homologue béninois, Hervé Coovi Guedegbe, ont signé un accord en ce sens mercredi.

Les discussions ont impliqué les opérateurs des deux pays, MTN, Moov Africa, Celtis pour le Bénin et Togo Cellulaire et Moov Africa pour le Togo.

L'accord porte sur les services voix et SMS, mais aussi sur l'internet mobile.

On pourra donc utiliser Whatsapp sans problème.

Dans la pratique, la réception d'appel est gratuite durant les trente premiers jours consécutifs du séjour.

En ce qui concerne les émissions d'appel en situation de roaming, une minute d'appel vers un réseau béninois coûtera dorénavant, pour un togolais en visite au Bénin, 60 Fcfa au lieu de 300 Fcfa à ce jour.

D'autre part, une minute d'appel vers le Togo pour un togolais en visite au Bénin coûtera 90 Fcfa alors qu'il pouvait atteindre 1.393 Fcfa, soit jusqu'à 15 fois moins cher.

Pour les services internet mobile, le consommateur togolais en visite au Bénin sera facturé au plus à 2,2 Fcfa le Mo alors qu'à ce jour, il paie jusqu'à 8.000 Fcfa le Mo.

Les discussions ont également permis de parvenir à une baisse des tarifs des communications internationales entre les deux pays qui sont désormais plafonnés à 90 Fcfa la minute alors qu'à ce jour, le tarif peut atteindre 225 Fcfa.

Tou débutera au 1er janvier 2024.