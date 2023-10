Sénégal: Coupe du Monde U17 de football «Indonésie 2023» (10 Novembre-2 Décembre) - Le ministre des Sports remet le drapeau national à la délégation

L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans (U17) est en partance pour l'Indonésie où elle doit prendre part à la Coupe du monde de la catégorie prévue du 10 novembre au 2 décembre 2023. Une compétition en direction de laquelle l'équipe a reçu, hier, le drapeau national du ministre des Sports. L'occasion pour Lat Diop de galvaniser la délégation en demandant aux joueurs de faire preuve « d'abnégation, de courage et de détermination ».

Le ministre des Sports, Lat Diop, a sacrifié, hier, mardi 17 octobre, à une tradition avec la remise du drapeau national à l'équipe nationale des moins de 17 ans (U17) qui doit prendre part, du 10 novembre au 2 décembre prochain, à la Coupe du monde de la catégorie. Une compétition prévue en Indonésie et à laquelle le Sénégal participe avec son statut de champion d'Afrique des U17. Les « Lionceaux » seront très attendus à ce tournoi où ils ont un rang et une réputation à honorer. Un enjeu mais aussi des espoirs portés en eux par le public sénégalais, mais également africain. C'est dans ce sens que le ministre a invité Amara Diouf et compagnie à en prendre conscience. « Au-delà des attentes légitimes du peuple sénégalais, vous aurez l'honneur et le privilège de représenter le continent africain », leur a lancé Lat Diop. Non sans leur signifier qu'« après les forts moments de bonheur que vous nous avez fait vivre durant la dernière édition du Championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, nous attendons que vous abordiez cette Coupe du Monde avec beaucoup plus de détermination, d'engagement et de combativité, pour porter haut le drapeau national, pendant votre séjour en Indonésie ».

L. Diop a, en outre, fait noter que l'État a fait le nécessaire pour mettre les sportifs, en particulier les poulains de Serigne Saliou Dia, dans de bonnes conditions de préparation afin qu'ils soient prêts pour la compétition. Ce qu'ont confirmé Mohammed Djibril Wade, premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), par ailleurs président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (Lsfp), et Seydina Oumar Diagne, secrétaire général du Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss). Le premier a d'ailleurs promis au public sénégalais que « les joueurs, avec leurs entraîneurs, feront tout ce qui est possible pour revenir avec un bon résultat ».

Le capitaine d'équipe et meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique, Amara Diouf, est conscient des attentes et espoirs placés en l'équipe. Il a ainsi assuré de la détermination de ses coéquipiers à répondre aux défis posés par les adversaires. Il a dit son espoir que « les résultats de la Can soient au rendez-vous à la Coupe du monde ». Il n'a pas manqué de témoigner de la bonne qualité de la préparation dont l'équipe a bénéficié en direction de cette compétition mondiale. « Nous avons eu tout ce dont nous avions besoin dans cette préparation. Bien plus que ce que nous avions fait comme mise en train avant la Can », a assuré le joueur de 15 ans.

CAN « Côte d'Ivoire 2023 »

« L'État ne ménagera aucun effort pour une réussite du Sénégal », a assuré Lat Diop

L'équipe championne d'Afrique en titre se prépare à défendre son titre à Abidjan où aura lieu, du 13 janvier au 11 février 2024, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (Can). Logés dans la poule C du tournoi en compagnie du Cameroun, de la Guinée et de la Gambie, les « Lions » sont fortement attendus pour relever le défi de la conservation de leur couronne. Dans ce combat, le processus de préparation est primordial et ils pourront compter sur le Gouvernement pour une mise en train optimale, a assuré Lat Diop, le ministre des Sports. « La préparation pour la Can a déjà démarré. Nous sollicitons l'union sacrée de tous les Sénégalais autour de l'équipe », a souligné, hier, mardi, Lat Diop, en marge de la remise du drapeau national à la sélection U17 du Sénégal en direction de la Coupe du monde de leur catégorie en Indonésie. Il a réitéré l'engagement du Gouvernement pour que les « Lions » qui doivent participer à la prochaine Can soient dans d'excellentes conditions. De ce point de vue, « toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le Sénégal remporte un deuxième titre continental », a-t-il assuré. Lat Diop de dire que « pour ce qui le concerne, l'État ne ménagera aucun effort pour une victoire finale de l'équipe nationale en Côte d'Ivoire ». Le nouveau patron des Sports a, du coup, renseigné que ses services vont prendre « toutes les dispositions nécessaires, en accord avec la Fédération sénégalaise de football ».