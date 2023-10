Ethiopie: L'IGAD va renforcer la politique régionale de protection des réfugiés

<strong>Addis Ababa — L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a déclaré qu'elle travaillait sur une nouvelle politique régionale de protection et de gestion des réfugiés afin d'assurer la sécurité et la dignité des populations déplacées dans la région.

Un atelier de trois jours s'est tenu à Addis-Abeba pour permettre aux experts techniques des États membres d'examiner le projet mis à jour, de discuter de ses dispositions et de valider le cadre politique et le rapport sur le statut de la gestion des réfugiés dans la région de l'IGAD.

Dans un discours lu au nom de Workeneh Gebeyehu, la secrétaire exécutive de l'IGAD, Fathia Alwan, a déclaré que l'IGAD prend continuellement note de la responsabilité accrue des États membres de l'IGAD en raison des niveaux significatifs de déplacement dans la région.

La secrétaire exécutive a également souligné la nécessité de répondre durablement à la situation tout en garantissant la sécurité et la dignité des populations déplacées et de leurs communautés d'accueil.

La région de l'IGAD abrite des millions de personnes déplacées de force en raison de facteurs complexes et interdépendants qui obligent les gens à se déplacer, a-t-on indiqué.

Selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, la région accueillait plus de 5 millions de réfugiés et de demandeurs d'asile enregistrés en août 2023, et plus de 13,5 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la région en juillet 2023.

%

À cette occasion, M. Workneh a expliqué que l'ampleur du phénomène des réfugiés était récemment devenue une question pressante dans les États membres de l'IGAD, en particulier au Soudan.

"Alors que nous nous réunissons aujourd'hui, l'IGAD aimerait prendre note de la situation dans notre État membre, la République du Soudan, de la situation humanitaire désastreuse et du besoin pressant de trouver des solutions durables", a-t-il indiqué.

Il a également souligné que les États membres de l'IGAD ont fait des efforts concertés malgré les défis depuis 2017 pour rechercher des solutions durables pour les populations déplacées et leurs communautés d'accueil à travers la Déclaration de Nairobi.

En outre, l'IGAD cherche à s'appuyer sur les acquis des processus de Nairobi et à soutenir ses États membres dans l'harmonisation des politiques, législations et pratiques de protection et de gestion des réfugiés dans la région pour des procédures d'asile équitables, prévisibles et tenant compte des sexospécificités à travers ce cadre politique, a-t-il révélé.

Par conséquent, l'atelier de validation de trois jours sur la politique régionale de protection des réfugiés fait suite à des cycles de consultations et de négociations nationales fructueuses avec les Etats membres sur ses dispositions, a noté M. Workeneh.

"Je suis heureux de constater qu'elle (la politique régionale de protection des réfugiés) prend en compte le contexte et les intérêts de tous les États membres de l'IGAD, ce qui est essentiel pour galvaniser la volonté politique en vue d'une mise en oeuvre réussie", a-t-il déclaré.

Comme l'engagement de l'IGAD envers les États membres va au-delà de l'élaboration de la politique, le secrétaire exécutif s'est engagé à mobiliser un soutien technique et financier par le biais de la plate-forme de soutien de l'IGAD en vue d'une approche régionale de la mise en oeuvre de cette politique.

Le cadre politique validé sera présenté aux ministres chargés des affaires des réfugiés et aux chefs d'État lors de l'inventaire annuel de 2023 pour approbation, a-t-on indiqué.

Pour sa part, Bruhtesfa Mulugeta, directeur général adjoint du Service des réfugiés et des rapatriés (RRS) d'Éthiopie, a déclaré que le cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés apportera une solution concrète aux défis liés aux réfugiés dans la région de l'Afrique de l'Est.

"L'Éthiopie estime que le cadre politique de l'IGAD sur la protection des réfugiés vise à répondre à des préoccupations multiples et interdépendantes, à gérer durablement l'augmentation du nombre de réfugiés et à trouver des solutions durables", a-t-il noté.

Il a également réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à mettre en oeuvre le cadre politique et son soutien aux efforts de l'IGAD à cet égard.