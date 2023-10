Madagascar: Produits de la pêche - Vertus mises en avant durant la Journée mondiale de l'alimentation

L'eau c'est la vie. C'est dans cette optique qu'a été célébrée la Journée mondiale de l'alimentation (JMA) à Antsirabe, le 16 octobre dernier.

Parmi les participants à cette manifestation figurent le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MINAE), le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB), ainsi que les organisations internationales qui interviennent dans la nutrition et la production de produits alimentaires. On peut citer, entre autres, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), l'Office national de la nutrition (ONN), la Fédération des femmes rurales malagasy (FVTM), etc.

Lors de leurs interventions, les représentants du MPEB ont mis en exergue l'importance du rôle des femmes dans le secteur de la pêche et de l'économie bleue, dans le cadre de l'amélioration de la nutrition à Madagascar.

En outre, des témoignages ont été entendus durant le panel de discussion où les organisations de la société civile ont présenté les impacts réels des fruits de leur collaboration avec l'Administration publique, dans le domaine de la pêche et de la pisciculture.

De leur côté, les opérateurs économiques locaux ont profité de l'occasion pour exposer et vendre des produits de ce secteur d'activité durant l'événement.