Madagascar: Collectif des Candidats - Des syndicats de fonctionnaires rejoignent la marche pacifique

La manifestation des onze candidats à la présidentielle et de leurs partisans se poursuit tout en revendiquant des réformes sur les organes de préparation et d'organisation des élections, pour aboutir à une élection présidentielle crédible et acceptée par tous.

Hier, la marche pacifique a débuté près du magasin M Tanjombato pour se terminer à Mahamasina, en dehors du stade Barea. Depuis deux jours, des syndicats du personnel de quelques ministères ont rejoint la manifestation.

Si mardi, le syndicat du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique (MESUPRES) et le Crou-a ont rejoint la grève mardi, ceux du ministère de l'Éducation nationale (Men) et des paramédicaux étaient présents hier.

La présence de plusieurs artistes aussi a marqué la manifestation d'hier, avec Bodo, Princio, Elidiot, Belahy et bien d'autres encore.

Mahamasina est devenu le fief de la marche pacifique depuis mardi dernier et le spectacle avec les artistes s'est déroulé à cet endroit.

L'ancien président de la République et candidat à l'élection de novembre, Hery Rajaonarimampianina, a tenu lors de son allocution à remercier particulièrement les forces de l'ordre pour l'accompagnement de la manifestation et le maintien de l'ordre tout au long de la marche., les éléments des forces de l'ordre ont dû encore une fois s'interposer entre les manifestants et les partisans oranges en train de faire la propagande de Andry Rajoelina.

Du côté d'Andrefan' Ambohijanahary, un affrontement aurait pu avoir lieu sans l'intervention des forces de l'ordre présentes sur les lieux.

Mardi dernier, une altercation a eu lieu entre les manifestants en blanc et les propagandistes oranges du côté d'Andavamamba, causant la casse d'un véhicule de l'un des candidats à la présidentielle.

Face à cette situation, Dama Andrianarisedo, président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) soutient qu'il faut dès le départ faire la différence entre manifestation pour grève et manifestation sur fond de campagne électorale.

Selon lui, les propagandistes peuvent circuler librement dans les rues.

Mais au contraire, les mouvements de manifestation doivent impérativement avoir l'aval des autorités concernées.