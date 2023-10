Afrique: 'Conférence de Music in Africa' - Plus de 40 conférenciers de marque invités à l'édition 2023

L'édition 2023 de la Conférence de Music In Africa axée sur les collaborations, les échanges et les showcases (Acces) se déroulera à Dar es Salaam, en Tanzanie, du 9 au 11 novembre 2023, ce, après avoir organisé une édition réussie dans la même ville.

A ce programme, plus de 40 conférenciers d'Afrique et d'autres pays du monde entier sont invités. Ceux-ci aborderont les aspects clés de l'industrie musicale locale et mondiale et, ce faisant, amplifieront les connaissances et les opportunités pour les acteurs de l'industrie musicale africaine.

Sont également au menu de cette conférence gratuite, des présentations musicales en live d'artistes de toute l'Afrique, des ateliers de renforcement des capacités, des expositions, du réseautage et des visites de pôles de l'industrie musicale dans la ville tanzanienne. Pour y participer, il faut tout de même s'inscrire via le site officiel, selon le principe premier arrivé, premier servi.

Des discussions approfondies sur la gestion des droits musicaux, l'entrepreneuriat musical, l'édition musicale, l'image de marque, les tournées, les collaborations et la technologie dans l'industrie musicale se tiendront aussi au cours de l'évènement.

« Les participants à la conférence peuvent s'attendre à un événement inclusif où nous célébrerons la musique africaine et les possibilités qui existent pour tous ceux qui opèrent dans l'industrie. Nous souhaitons que chacun reparte avec de nouvelles idées et le sentiment que tout est possible dans un espace qui grandit de jour en jour », explique Eddie Hatitye, directeur exécutif de la Fondation Music In Africa.

Elle ajoute par ailleurs que « c'est une opportunité idéale pour les musiciens, les entrepreneurs musicaux, les organisateurs d'événements et pour presque tous ceux qui travaillent dans le domaine de la musique africaine ».

Source Sercom