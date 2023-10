Cote d'Ivoire: Amélioration de la productivité rizicole - Abidjan reçoit un appui de plus de 6 milliards de F Cfa la Corée

Le ministère de l'agriculture de l'alimentation et des affaires rurales de la République de Corée et le ministère d'Etat, ministère de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières de la République de Côte d'Ivoire ont procédé, le mercredi 18 octobre 2023, à la signature d'un protocole d'entente pour la mise en œuvre d'un projet. Dénommé K-RiceBelt, ce projet vise l'amélioration de la productivité rizicole en Côte d'Ivoire.

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani a expliqué lors de la signature que le projet K-RiceBelt est un projet d'appui à la production de semences de riz à haut rendement. Financé à hauteur de 6.440 204 000 F Cfa par la République de Corée sous forme de don, ce projet sera mis en œuvre dans le district autonome de Yamoussoukro pendant 5 ans.

Ce projet vise particulièrement la création de complexes de production de semences de riz en Côte d'Ivoire ; l'amélioration de la productivité des semences de riz et des systèmes de distribution ; la promotion de technologies de production semencière via la formation de professionnels de la culture de semences de riz ; les échanges d'informations sur la politique agricole ; la fourniture d'un appui général pour la bonne mise en œuvre de la coopération et la promotion conjointe de projets dans les domaines d'intérêt mutuel des deux pays.

Les résultats attendus aux termes de ce projet sont : 100 ha de champs de multiplication semencière chaque année sur 5 ans ; 1040 tonnes de semence de riz produites chaque année et 5500 tonnes de semences de riz au total permettant la production de 650 000 tonnes de paddy.

Le ministre Adjoumani a remercié la République de Corée pour son appui à la promotion de la riziculture en Côte d'Ivoire. Il a rassuré que les ressources mises à disposition seront utilisées pour accroître la production de riz en Côte d'Ivoire afin d'atteindre l'autosuffisance et par-delà la souveraineté alimentaire.

La Côte d'Ivoire, faut-il le noter, entretient des relations diplomatiques avec la Corée depuis les années 1960. Le pays a récemment bénéficié de projets tel que « le Développement des capacités et partage d'expériences pour les chaînes de valeur du riz » d'un montant de 700 millions de F Cfa financé par la République de Corée dans le cadre de la coopération Sud-Sud et triangulaire.