Egypte: Discours du Président Al-Sissi lors de la conférence de presse conjointe avec le Chancelier allemand

Au nom d'Allah le Miséricordieux

Son Excellence M. Olaf Scholz, Chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne,

Mesdames et messieurs,

Permettez-moi tout d'abord d'exprimer mes profondes tristesse et douleur, d'offrir mes sincères condoléances aux victimes du bombardement brutal de l'hôpital baptiste d'Ahli. Tout en affirmant la condamnation par l'Égypte de toutes les actions militaires ciblant des civils, en violation flagrante de toutes les lois internationales. J'insiste sur le rejet de toutes les pratiques délibérées contre les civils et j'appelle la communauté internationale à intervenir immédiatement pour y mettre un terme.

Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue en Égypte, à un moment très critique et sérieux, à la lumière de l'escalade militaire dangereux en cours dans la bande de Gaza et des défis régionaux associés à cette escalade.

Votre Excellence le Chancelier,

Votre visite en Égypte reflète la profondeur des relations stratégiques entre nos deux pays et leur engagement à découvrir les moyens de renforcer les relations bilatérales dans divers domaines. Cette visite permet également une coordination et une consultation continues, afin de réaliser nos buts et objectifs communs dont le premier est : Atteindre la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient, ce qui se reflète pareillement sur la sécurité du continent européen.

Mesdames et messieurs,

Nos discussions d'aujourd'hui avec Son Excellence le Chancelier allemand ont porté en détail sur les affrontements militaires entre les parties israélienne et palestinienne, ainsi que sur l'escalade militaire dans la bande de Gaza, qui a coûté la vie à des milliers de civils des deux côtés et qui laisse présager de graves conséquences, pèsant sur les civils et les peuples de la région, ainsi que la situation humanitaire dans la bande de Gaza se détériore d'une manière malheureuse et sans précédent.

La poursuite des opérations militaires actuelles aura des répercussions sécuritaires et humanitaires qui pourraient devenir incontrôlables, et même avertir d'étendre le conflit, dans le cas où les efforts de toutes les parties internationales et régionales ne sont pas conjugués pour cesser immédiatement l'escalade actuelle.

Son Excellence le Chancelier Scholz et moi, nous avons discuté des efforts égyptiens pour contenir la crise, grâce à nos contacts approfondis avec les deux parties au conflit, ainsi que toutes les parties internationales et régionales, au cours des derniers jours, et nous sommes convenus sur la nécessité de revenir à la voie du calme et ouvrir de nouveaux horizons au règlement, afin d'éviter de glisser la région dans un cercle vicieux de violence et d'exposer la vie des civils à de nouveaux risques.

J'ai a également souligné l'importance de traiter la cause palestinienne dans une perspective globale et intégrée, garantissant les droits des palestiniens en établissant leur État indépendant sur les frontières de 1967, avec "Jérusalem-Est" pour capitale. Nous sommes mis d'accord avec Son Excellence le Chancelier allemand sur l'importance de travailler intensément à la reprise du processus de paix, après avoir contenu l'escalade actuelle, et à trouver des perspectives pour régler la cause palestinienne.

J'ai également exprimé à Son Excellence la profonde préoccupation de l'Égypte face à la gravité de la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza et j'ai signalé la nécessité de permettre le passage des aides humanitaires et des secours vers la bande, et de faciliter le travail des organisations internationales et humanitaires compétentes.

J'ai réaffirmé que l'Égypte continue de recevoir les aides humanitaires, qu'elle est engagée à les transférer vers la bande de Gaza, à travers le point de passage terrestre de Rafah, lorsque les conditions le permettront, en tenant compte du fait que l'Égypte ne l'a pas fermé depuis le début de la crise, mais que les développements sur le terrain et les bombardements israéliens répétés contre le côté palestinien au passage nous ont empêché de le faire.

J'ai encore insisté sur le rejet de l'Égypte de liquider la cause palestinienne avec des équipements militaires, ou de toute tentative de déplacer forcément les palestiniens de leurs terres, ou que cela se fasse aux dépens des pays de la région. À cet égard, j'ai indiqué que l'Égypte maintiendra sa position en faveur du droit palestinien légitime à son terre et de la lutte du peuple palestinien.

Mesdames et messieurs,

J'ai également discuté avec Son Excellence le Chancelier Scholz du sommet convoqué par l'Égypte pour aborder les évolutions et l'avenir de la cause palestinienne et du processus de paix, nous avons souligné l'importance que le sommet atteint des résultats qui contribuent à cesser l'escalade en cours pour stopper l'effusion du sang des civils, faire face à la détérioration de la situation humanitaire et donner une forte impulsion au processus de paix.

En conclusion;

Je souhaite une nouvelle fois la bienvenue à Son Excellence le Chancelier Olaf Scholz en Égypte en souhaitant que cette visite constituera une étape majeure dans nos efforts visant à mettre fin à la crise actuelle et à parvenir à une coexistence pacifique entre les peuples.

Merci.

