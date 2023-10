Tunisie: Kif el Kef 2023 - Le Kef comme nous ne l'avons jamais vu auparavant !

Nombreuses sont les fois où nous avons visité Le Kef, nombreuses sont les occasions qui nous ont fait rencontrer les énergies vives de cette ville ancestrale mais nous ne l'avons jamais vue comme ce fut le cas le temps du week-end dernier.

Car Kif El Kef, qui est à sa deuxième édition, n'est pas un festival ou un évènement éphémère.

C'est un programme de longue haleine, d'incubation et d'accompagnement de projets de jeunes de la région qui ont fait du patrimoine un point de départ et un objectif en soi pour développer des projets viables et durables.

Le Kef, sa médina, son creuset civilisationnel et confessionnal, l'éclatante densité de sa faune, ses curiosités géologiques exceptionnelles, ses sites patrimoniaux et ses monuments, ses produits naturels aux vertus alimentaires et médicinales reconnues, sa cuisine de caractère, mais aussi les souvenirs nostalgiques des uns, les histoires chantées des autres, ses contes, tout ce beau terreau a fait fleurir une vingtaine de projets, qui, tous, gravitent autour de ces axes.

Et entre hier et aujourd'hui, Le Kef inspire, nourrit, enrichit les esprits entrepreneuriaux pour se propulser dans une nouvelle temporalité active, dynamique et prospère.

Cirta, Cirta Nova, Sicca Veneria, Sica Beneria, Chaqbanariya, El Kef, la ville-rocher, la ville-source, la ville-temple, la ville-forteresse, capitale de la Numidie, carrefour romano-africain, ville bénie byzantine, ville du trône husseinite, ville confrérique, ville française, ville résistante, ville agricole...

La ville aux mille noms vit avec le rythme imposé par une nouvelle génération volontaire et enthousiaste de jeunes issus du Kef ou revenus au Kef en dépit des difficultés que connaît la région depuis plusieurs décennies, et le patrimoine en est le principal moteur.

Les projets sont aussi divers que cette diversité keffoise, le potentiel est saisissant. Il se formule en images, en sons, en parcours, en circuits, en senteurs et goûts nouveaux, en expériences sensorielles, en peinture, en produits du terroir revus et revisités.

Quand la graine de pin d'Alep qui devient la base d'une pâtisserie goûteuse et se décline par les soins de Mohamed Aouadi et sa maman en plusieurs produits, le tout s'accompagne d'un récit, celui de grains qui ont été introduits en Tunisie et ont changé le cours de notre histoire culinaire.

Avec Olfa Bilel, Le Kef est vue et visitée à travers les regards des peintres qui l'ont peinte. "Trak'in", ce sont des stations que Olfa propose comme des escales qui nous font remonter le temps, se mettre dans la même perspective de l'artiste, épouser son regard et se placer face à un paysage peint il y a des décennies de cela. Une expérience atypique qui fait voyager et découvrir des endroits cachés d'une ville au charme infini.

Joujma, Hkeya fi Hkeya, circuit géologique, circuit faune et flore... tant de sentiers à emprunter pour ouvrir des brèves là où ces jeunes passent.

De la connaissance du patrimoine et de ses potentialités, à la formulation d'idées et d'images, de la conception de contenus, de processus, de projets, jusqu'à la réalisation de services et de produits, Museum Lab construit un programme au long cours au Kef, grâce au soutien de la Fondation Drosos (2021-2024), et l'appui de la municipalité et du gouvernorat du Kef, en faveur de l'insertion de jeunes diplômés à la recherche d'emploi dans le secteur du patrimoine et du tourisme.

Réunis en ateliers de formation à La Kasbah et à l'espace réhabilité du mausolée Sidi Mlaihi, cette année, 20 jeunes, accompagnés par l'équipe de Museum Lab et des experts confirmés, enrichissent «le circuit culturel et touristique de la médina du Kef» et lancent leurs projets : des expériences de visites innovantes, authentiques et immersives, riches en contenu, servies par les technologies numériques, des produits dérivés et artisanaux de qualité, des lieux réhabilités en boutiques et espaces de travail ont été ainsi créés pour dynamiser, valoriser et mieux comprendre le centre historique.

Les trois jours de Kif El Kef étaient une occasion de faire la promotion de ces projets pour un rayonnement local, régional, national et même international.

Kif El Kef était une invitation à une célébration de reconnaissance, de découverte et de partage de ce patrimoine, dont la vitalité retentit comme un défi aux outrages du temps, une insistance de l'ineffaçable devant l'oubli.

Le patrimoine n'est pas de l'ordre du nostalgique et de l'ancien, c'est un champ de recherche, d'exploration dont les perspectives le placent au coeur d'une dynamique économique non négligeable.

Il suffit de changer de regard, de la placer au coeur d'une réflexion contemporaine qui sait le valoriser et le rentabiliser.