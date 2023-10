Afrique: Les questions au menu de mardi prochain

La guerre entre Israël et le Hamas sera au centre d'une question parlementaire mardi prochain. Le député du Parti travailliste, Farhad Aumeer, veut connaître le stand du gouvernement par rapport à ce conflit. Une question adressée au ministre des Affaires étrangères. Le même député interpellera le ministre des Finances au sujet des Mauriciens qui ont émigré. Il demande au ministre de fournir les chiffres de Statistics Mauritius sur le nombre d'émigrés depuis 2019, leur tranche d'âge et les emplois qui les attirent.

L'ancien ministre de l'Agroindustrie fera l'objet d'une question d'Ehsan Juman au ministre des Finances. Il s'intéresse aux voyages de Maneesh Gobin de janvier 2020 à ce jour, les détails de ses missions, la composition des délégations qui l'ont accompagné et le per diem reçu pour ces voyages. Les voyages du Solicitor General et leur coût intéressent aussi le député qui interpellera le ministre des Affaires étrangères, Maneesh Gobin, à ce sujet.

Les compagnies DNS Ltd et DNS Consultancy, qui ont obtenu des contrats pour assurer la sécurité au Bureau du Premier ministre seront également sous les projecteurs, car le député MMM, Reza Uteem, veut apprendre de Pravind Jugnauth la somme payée à ces compagnies. Il s'intéresse aussi aux méthodes d'allocation des contrats. Le même demande au ministre du Transport, Alan Ganoo, des détails sur les travaux de Metro Express Ltd pour le trajet entre Réduit et Côte-d'Or.

Son collègue Franco Quirin interrogera le ministre des Finances sur les raisons qui ont amené à la résiliation du contrat de Deanthan Moodley, Executive Officer et Chairman des Stewards de la Horse Racing Division la semaine dernière. Par ailleurs, la députée mauve, Arianne Navarre-Marie, demande à la ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, les actions prises au sujet des garderies où des cas de maltraitance de bébés ont été enregistrés.

Patrice Armance souhaite lui savoir où en est la construction des 8 000 maisons de la National Social Living Development Ltd. Au ministre du Logement, Steven Obeegadoo, il demande des détails sur les sites de construction ainsi que les noms des consultants et des Project Managers . Le recrutement par Mauri-Facilities depuis janvier 2022 et les salaires du management intéressent également le député du Parti mauricien social-démocrate.

Les questions adressées cette semaine à la ministre du Commerce, qui était en voyage à l'étranger (d'ailleurs très critiquée par l'opposition), sur les produits pétroliers et à la ministre Kalpana Koonjoo-Shah (par respect pour son père récemment décédé) seront de nouveau envoyées au secrétariat de l'Assemblée nationale.