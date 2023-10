Afrique: Showcase au CFM Anosy - Les old school dans la place

Du roots-rap-reggae au CFM Anosy, le samedi 21 octobre prochain. Huit artistes seront de la partie à savoir, Mashmanjaka, Rotsikalo, Big Jim Dah, Psykopasy, Othentik Di Ras, Lous-Fah, Abdozy, Maro'Zik.

Les old school sont dans la place. Trois genres musicaux retentiront à Anosy et ses environs. Le roots et le reggae seront offerts aux adeptes. Ces deux sonorités sont appréciées par toutes les générations à Madagascar. Rootsikalo et Mashmanjaka sont les apôtres, parmi tant d'autres qui ont emboîté le pas aux précurseurs malgaches. Au fil du temps, ils ont réuni en un seul ensemble le tempo gasy et le rythme jamaïcain. Ils ont également juxtaposé la philosophie de Marcus Garvey et le concept du « fihavanana malagasy » dans leurs propos. L'index levé vers le ciel, les aficionados des ces deux messieurs crient « Jah rastafari ».

À la cadence de Kingston, s'ajoute le rap, une autre musique très écoutée. Jim Dah, Psykopasy, Abdozy et Lous-Fah monteront aussi sur les planches. Ces rappeurs âgés n'ont pas l'intention de lâcher le micro. Contestataires, anti-conformistes, leaders d'opinion, ces zokibe continuent encore à lutter contre l'injustice.

Quoique les rappeurs en herbes surgissent, Jim Dah, Psykopasy, Lous-Fah restent dans les annales de la musique urbaine malgache. Référence et source d'inspiration de la jeunesse, ces bonhommes sont, bien évidemment, des icônes qui ont posé leur pierre à l'édifice de la culture hip-hop de la Grande île.

Alors, le show roots-rap-reggae sera rassembleur dans le sens strict du terme étant donné les tensions actuelles dans les rues d'Antananarivo. Ce sera bien entendu une occasion pour ces artistes de prêcher la fraternité.