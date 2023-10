Madagascar: Marche pacifique du Collectif des candidats - Des affrontements évités grâce à l'intervention des forces de l'ordre

La manifestation du Collectif des candidats est en train de prendre une autre tournure. Non seulement elle se renforce mais elle bénéficie dorénavant de l'encadrement des forces de l'ordre.

Après la tentative de rejoindre la Place du 13 mai, le 2 octobre dernier, le Collectif des candidats et leurs partisans a effectué hier leur 13e « marche pacifique ». Avec l'ouverture officielle de la campagne présidentielle, le 10 octobre, les marches ont été marquées par l'arrivée des contre-manifestations, les éléments les plus extrêmes du camp Rajoelina, qui ont multiplié les provocations et les intimidations durant plus d'une heure.

Après les événements de mardi dernier, durant lesquels les Oranges se sont défoulé sur des manifestants en blanc, les forces de l'ordre sont entré en scène. Tout au long de la marche d'hier, elles ont joué leur rôle en assurant l'ordre et la sécurité. Le Collectif des candidats les ont d'ailleurs remerciées.

Maîtrisée. En effet, tout comme à Ambodimita et à Andavamamba, les partisans du président sortant, Andry Rajoelina, ont choisi de garder le même mode opératoire. Ils ont investi de bonne heure le point de ralliement des manifestants. Une fois que les partisans du collectif ont commencé à se regrouper, les masques sont tombés, ils ont commencé à multiplier les insultes et les provocations.

Contrairement à ce qui s'est passé à Andavamamba, la situation était très vite maîtrisée. Les éléments de la Police nationale sont intervenus à temps et ont assuré l'ordre et la sécurité, repoussant ainsi toutes les tentatives des Oranges à semer le trouble dans cette marche qui veut rester non-violente. Ainsi, les bandes à Ratsivahiny et Tôta ont été réduites à être de simples spectateurs et ont perdu leur voix face à une vague blanche qui déferlait sur l'Atsimondrano.

Éléments belliqueux. Contre vents et marées, la marche avance et les manifestants ainsi que les 11 candidats semblent déterminés à mener la lutte jusqu'au bout. Faut-il souligner que les éléments belliqueux du Tanora Miandrandra ny Hoavina (TMH) qui ont semé les troubles à Andavamamba ce mardi ont attendu les manifestants à Andrefan'Ambohijanahary, en face de la Jirama.

Des têtes bien connues par les observateurs ont montré leurs muscles au passage d'une foule qui restait calme face à toutes les provocations. Une fois encore, les forces de l'ordre se sont interposées entre les deux camps. Après quelques minutes de profération d'insultes et de joute verbale, les Oranges n'ont pu faire que regarder les manifestants avec leur « lamba blanc » gagner tranquillement le Stade Barea. La marche s'est déroulée dans le calme, sans éclat ni heurt. Seul un pickpocket a été arrêté par la Police à Tanjombato.

Nouvelle donne

« Nous savons tous que du moment que les forces de l'ordre sont là, nos appréhensions disparaissent », a fait entendre l'ancien président Hery Rajaonarimampianina une fois arrivé au Stade Mahamasina après une marche de près de 5 km. « Ainsi, notre nombre va augmenter », a-t-il poursuivi. En effet, la marche d'hier a pu mobiliser une foule immense malgré les différents obstacles et les différentes intimidations.

Des syndicats, comme celui du ministère de l'Enseignement supérieur ou encore CROUA, ont rejoint la manifestation. Dans les jours à venir, les syndicats du ministère de la Santé publique et de l'Éducation vont également renforcer le mouvement.

En tout cas, après l'appel lancé par le Collectif des candidats ce lundi, des fonctionnaires ne cachent plus leurs attachements aux revendications des 11 candidats du collectif. Durant leurs interventions à Mahamasina, ils n'ont pas oublié de déballer les malus au niveau de leur département respectif. Avec cette nouvelle donne, les revendications risquent de se généraliser et de toucher tous les autres départements ministériels.

Et, l'appui des artistes, tels que Bodo, Princio, Elidio, Bellah ou encore Mamy Be et les autres qui ont déjà rejoint le Collectif des candidats garantira l'ambiance avant une autre tentative de rejoindre la Place du 13 mai.