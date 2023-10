Niger: 'Nous sommes sous embargo', pris dans nos limites et notre pauvreté, pris dans notre sécurité et notre liberté

Dosso — "Nous sommes sous embargo, me semble-t-il en permanence ; pris dans nos limites et notre pauvreté, pris dans notre sécurité et notre liberté..." écrit à l'Agence Fides le Père Rafael Casamayor, missionnaire dans la petite communauté de Dosso, à la fin de l'assemblée diocésaine qui a vu réunis à Niamey 130 prêtres, religieuses et délégués de toutes les paroisses de la Société des Missions Africaines du Niger, avec l'Archevêque du diocèse Laurent Lompo.

"C'était une joie de vous revoir, d'autant plus que nous ne pouvons pas voyager pour des raisons de sécurité. Le Niger apparaît chaque année comme le pays le plus pauvre du monde, mais après le coup d'État du 26 juillet (voir Fides 21/7/2023) la pauvreté du passé a visiblement augmenté : les 150 km que nous avons parcourus en avril dernier de Dosso à Niamey sur une route bondée de bus et de camions, nous les avons parcourus la semaine dernière pratiquement seuls : il n'y a pas de transport, pas de commerce. L'économe du diocèse m'a parlé du nombre de commerces qui ont fermé, du manque de produits de première nécessité dans les magasins, des salaires des fonctionnaires bloqués..."

"Nous devons nous serrer la ceinture", tel est le message que le Premier ministre Ali Lamine Zeine nous a adressé à l'ouverture de l'Assemblée." Nous le savions déjà. Nous avions déjà réalisé l'interruption brutale des interventions des organisations internationales finançant des projets d'appui, et que nos pays voisins avaient fermé les frontières qui nous permettaient de recevoir les produits de base ; les prix avaient doublé : le riz, le maïs, le mil, inaccessibles. Nous sommes habitués, c'est ce que nous apprenons dès notre naissance", a commenté le père Rafael.

Immédiatement après l'ouverture de l'assemblée à Niamey, le groupe a visionné une vidéo sur l'expérience du frère Pier Luigi Maccalli, qui a été kidnappé pendant plus de deux ans en plein désert, enchaîné, objet de moqueries de la part de ses ravisseurs, qui ont essayé de le forcer à se convertir à l'islam. "Nous avons constaté que son profond sentiment de solitude et d'abandon, même de la part de Dieu, l'a aidé à découvrir les espaces infinis de son coeur et de son esprit, ainsi qu'à effacer tout sentiment d'amertume et de ressentiment et à prendre conscience que ces deux années de captivité ont été la période la plus fructueuse de sa vie missionnaire".

De retour dans la communauté de Dosso, le père Casamayor a partagé avec les fidèles les développements et les décisions de l'assemblée diocésaine. "Ce sont des rencontres essentielles parce qu'elles créent un climat, elles communiquent la fraternité, le désir de travailler, de vivre, et elles nous aident à prendre conscience de la réalité de notre pays, le Niger, et de notre Eglise, qui est petite, minoritaire, mais délicate. Deux aspects ont marqué, à mon avis, ces journées de fraternité : la situation d'isolement et de pauvreté que connaît le pays, surtout après le coup d'État, et l'insécurité, même après avoir partagé le témoignage de l'enlèvement de notre frère Pier Luigi et analysé largement les conséquences dans notre Église et notre communauté."

"A Dosso, après de nombreuses réflexions, nous avons décidé de travailler au développement de nos communautés de base, à la structuration et au renforcement du groupe de jeunes et à l'augmentation de l'esprit missionnaire dans la paroisse".

Le Niger est un pays vaste en termes de superficie, de cultures et d'ethnies : Touaregs, Songhay, Haoussa, Gurmantchés... en termes de modes et de styles de vie... Le fleuve Niger a été le canal par lequel des peuples, des cultures, des croyances et des expériences d'une richesse et d'une diversité extraordinaires se sont croisés au fil des siècles. On se sent tout petit devant toute cette magnificence", conclut le prêtre.