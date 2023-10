Afrique Centrale: Nord-Kivu - Les populations de Samboko et Mamove retrouvent la sécurité grâce à la MONUSCO

communiqué de presse

Cette opération, conduite par les casques bleus de la Tanzanie et du Népal de la brigade d'intervention de la MONUSCO (FIB), s'est déroulée du 10 au 15 octobre 2023. « Ufulu », selon son nom de code, avait pour but de neutraliser, dissuader et empêcher toute liberté d'action et de mouvement de la part des groupes armés dans la zone de Mamove et Samboko, selon la Force onusienne basée à Beni.

Samboko et Mamove, deux localités du territoire de Beni au Nord-Kivu, considérées comme les « greniers de la ville de Beni », vivaient depuis plusieurs mois dans une insécurité due à la présence sans cesse accrue des rebelles, principalement les ADF qui fuyaient les opérations militaires des FARDC dans la zone, mettant ainsi en péril la quiétude des populations civiles. C'est dans le souci de protéger ces civils en danger que la brigade d'intervention de la MONUSCO a lancé cette opération dans ces deux localités de Mamove et Samboko.

« L'opération a été une réussite, les populations environnantes se sentent maintenant en sécurité, elles peuvent vaquer librement à leurs activités. Certaines réalisations ont même été faites, comme la réparation de forages qui avaient été endommagés de longue date », indique-t-on du côté de la MONUSCO.

Un habitant de Mamove confirme, tout en se félicitant de l'appui dont les casques bleus de la MONUSCO ont bénéficié de la part des FARDC : « Les soldats de la MONUSCO ont travaillé main dans la main avec les FARDC, ils ont fait un travail exceptionnel ici. Ils ont organisé des patrouilles, nous les avons vus échanger avec la population et même jouer avec des enfants ; ils ont délogé les ennemis vers l'ouest, à Tonguipo et aujourd'hui, nous respirons. La zone est désormais sous le contrôle des FARDC. Nous félicitons particulièrement les soldats tanzaniens. Il y a eu une proximité avec la population du fait qu'ils parlaient la même langue que nous, le swahili. Ça a facilité les échanges entre eux, les FARDC et la population », indique cet habitant qui salue cette opération de protection des populations civiles.

%

Mamove et Samboko sont connues pour être des zones de production de cacao, où l'on cultive également la banane plantain ainsi que d'autres produits agricoles. Grâce à cette opération, la population peut désormais accéder librement aux champs.