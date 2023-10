Tunisie: Carnage de l'hôpital de Gaza - Couverture médiatique partiale et à sens unique

Dénués de toute éthique, les médias occidentaux usent d'un jargon et de tournures privilégiant un traitement en faveur d'Israël. Les médias français, britanniques et américains sont coupables d'avoir émis une série d'informations erronées, afin de manipuler le public occidental. Il est temps de penser au lancement d'une vraie agence de presse panarabe et internationale si l'on veut faire entendre la voix des Arabes.

Le massacre perpétré, mardi, par les colons israéliens, lors d'une frappe sur l'hôpital de Gaza et qui a fait près de 500 morts, selon les services médicaux locaux, a provoqué un vent de colère dans la plupart des capitales arabes et islamiques.

En Tunisie, des milliers de manifestants se sont rassemblés, hier, devant l'ambassade de France à Tunis, scandant des slogans, dans le style « Les Français et les Américains sont les alliés des sionistes ».

Criant haut et fort l'ampleur du drame palestinien, les manifestants ont réclamé le renvoi des ambassadeurs de France et des États-Unis, en raison du soutien inconditionnel de leurs pays respectifs à Israël. Les mêmes contestataires, dont des figures connues du paysage politique tunisien, ont également brandi des slogans hostiles au président français Emmanuel Macron pour son parti pris affiché en faveur de l'occupant israélien.

De Tunis à Islamabad, Gaza fédère les humains

L'embrasement touche également d'autres capitales arabes et islamiques qui ont vu dans le carnage de l'hôpital de Gaza une grave atteinte au plus élémentaire des droits de l'homme, notamment le droit à la vie.

De Beyrouth à Islamabad en passant par Bagdad et Téhéran, des millions de manifestants ont crié « Mort à Israël » pour les sauvageries auxquelles s'est adonné l'État sioniste contre des civils, les enfants et les bébés déchiquetés par une machine de guerre impitoyable.

Les images et les vidéos du carnage de Gaza sont largement transmises par les médias, et les réseaux sociaux attisent la haine de l'occupant israélien et des forces qui le soutiennent. D'ailleurs, de l'avis de plusieurs géopoliticiens et spécialistes des questions internationales, les dernières évolutions du conflit palestino-israélien vont compromettre la mission diplomatique très partiale du président américain Joe Biden. Si bien que ce dernier vient de suspendre les pourparlers prévus en Jordanie avec le président palestinien Mahmoud Abbas.

« Ce qui s'est passé dernièrement à Gaza, notamment le carnage et les crimes de guerres commis contre les enfants de Gaza, n'a fait que jeter de l'huile sur le feu et la guerre entrera dans une phase beaucoup plus dangereuse et incontrôlable.

La plupart des pays arabes et musulmans sont sous tension et les gouvernements sont sous la pression des populations révoltées contre le massacre des Palestiniens par une machine de guerre israélienne qui offense les principes les plus élémentaires du droit humain. La communauté internationale devra s'attendre à des jours encore plus difficiles », alerte le spécialiste des relations internationales Salah Sabâoui, joint par La Presse.

Dans la même optique, la signature par la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et l'Italie avec les Etats-Unis d'un manifeste de solidarité avec Israël attise la haine des Arabes et des musulmans envers les gouvernements de ces pays qui ne cessent de pratiquer la politique du deux poids deux mesures, ignorant les droits de l'homme dont ils se vantent d'être les chantres.

Guerre médiatique inégale

Les informations relatives au conflit palestino-israélien sont majoritairement rapportées par des agences de presse internationales très influentes avant d'être relayées par les chaînes d'information occidentales.

Ces médias font preuve d'un cynisme aveugle, en couvrant la guerre, étant conditionnés par la position très partiale de leurs gouvernements respectifs, de l'avis du géopoliticien.

« Ce que diffusent Reuters (agence de presse britannique), l'AFP (agence de presse française) et Associated Press (agence de presse américaine) et les chaînes qui reprennent leurs informations facilite la propagation d'un tas de contre-vérités. Dénués de toute éthique, ces médias usent d'un jargon et de tournures privilégiant un traitement de l'information en faveur d'Israël.

Les médias français, britanniques et américains sont coupables d'avoir émis une série d'informations erronées afin de manipuler le public occidental. Je pense qu'il est temps de penser au lancement d'une vraie agence de presse panarabe et internationale si l'on veut faire entendre la voix des Arabes », assure le géopoliticien.

Les enseignements de l'actuelle guerre palestino-israélienne sont, du reste, nombreux. Le Président Kaïs Saïed en a explicité certains, lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité nationale. « Il est temps de passer à l'action pour en finir avec les formules toutes faites où se conjuguent indignation et résignation », au détriment d'une dignité arabe traînée dans la boue.