Tunisie: Archevêché de Tunis et Fondation Hasdrubal - « Solidarité face à l'injustice »

En préparation à la célébration du centenaire du grand orgue de la cathédrale de Tunis, prévu pour le 28 octobre, l'Archevêché de Tunis et la Fondation Hasdrubal ont organisé hier, mercredi 18 octobre, une conférence de presse à la Cathédrale de Tunis.

Compte tenu des douloureux événements survenus à Gaza et des manifestations organisées au centre de Tunis en soutien au peuple palestinien, qui ont bloqué la circulation, quelques journalistes ont pu accéder à temps à la cathédrale.

Lors de la rencontre tenue à l'étage, devant le fameux orgue restauré, Mgr Ilario Antoniazzi, archevêque de la Cathédrale, et M. Laurent Jost, directeur Musical de la Fondation Hasdrubal, ont tenu à donner les précisions relatives au concert du 28 octobre. Les cris, les voix tonitruantes condamnant les agressions contre la Bande de Gaza se faisaient entendre comme un rappel à l'ordre des choses. « D'ici, nous entendons crier le nom de Gaza, une ville que je connais parfaitement, j'y étais des dizaines de fois, je connais son peuple ; ici, nous sommes des frères et des soeurs, solidaires face à l'injustice et aux horreurs, comment ne pas partager la douleur des victimes ? Quant à notre événement, nous ne pouvons pas prononcer le mot fête, il est hors de notre pensée, c'est à une union des esprits autour de la paix que nous vous invitons ... à partir de ce lieu de prière, nous lançons un appel de paix et d'amour.» a déclaré, Mgr Antoniazzi.

A sa suite, Laurent Jost, a continué dans le même sens, reprenant au passage l'esprit de l'événement historique qui réunit 80 artistes des deux rives de la Méditerranée issus du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et de différentes institutions musicales tunisiennes, avec la participation exceptionnelle de la Maîtrise de la Cathédrale de Monaco et des Petits chanteurs de Monaco ; il a martelé le mot paix et justice. « Dans ces moments de douleur, notre initiative de célébrer le centenaire du grand orgue est un acte strictement artistique qui représente un lien entre les artistes tunisiens et français, nous sommes des semeurs de beauté (si je peux m'exprimer ainsi)... »

Comme les tristes événements à Gaza semblent dicter toutes les manifestations, l'Archevêché et la Fondation Hasdrubal ont décidé d'un commun accord de maintenir le concert du 28 octobre dans l'Hasdrubal Hall et de tenir un second point de presse le mercredi 25 octobre pour définir la forme qu'ils donneront à la célébration du centenaire du grand orgue à la cathédrale.