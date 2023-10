Congo-Kinshasa: Rentrée scolaire 2023-2024 - LCR offre des kits scolaires aux élèves de l'école de Mengo

La Congolaise des routes (LCR), société gestionnaire de la nationale n°1, a procédé à la distribution, le 18 octobre, de près de 20000 articles scolaires aux élèves de l'école primaire de Mengo, dans le département du Kouilou.

Située au bord de la route nationale n°1, l'école primaire de Mengo accueille plus de 1000 apprenants venus de plusieurs villages voisins souvent en déficit d'établissements scolaires. A travers ce don composé des fournitures scolaires, entre autres, cartables, cahiers, stylos, ardoises et boite de craies, la société LCR entend favoriser une meilleure rentrée des classes 2023-2024 aux élèves de Mengo et les encourager à la culture d'excellence.

La remise des kits scolaires aux enfants était accompagnée d'une sensibilisation à la sécurité routière. En effet, les élèves ont été sensibilisés aux bons comportements à adopter sur la route, par exemple, de ne pas jouer au ballon sur le trottoir ni courir après les amis et de ne jamais traverser devant ou derrière un camion ou entre deux voitures, ni à la sortie d'un village. « Nous avons l'espoir que les enfants formés à la sécurité dès le bas âge seront des adultes à la conduite responsable sur les routes du Congo », a estimé un responsable de LCR.

Depuis sa création en 2019, LCR maintient une dynamique de soutien aux habitants riverains de la RN1. L'une de ses actions consiste à apporter régulièrement des vivres et des kits scolaires à plusieurs écoles et orphelinats de Brazzaville, Pointe-Noire et du Pool. En 2022, cette activité a été étendue aux autres localités voisines du corridor routier, avec près de 600 kits scolaires offerts aux élèves des écoles de Mpounga (Kouilou), Mindou et Essio (Pool).

Pour rappel, la société LCR, la concessionnaire de la RN1, a pour mission de développer un réseau routier de qualité et d'encourager l'essor des territoires irrigués par le corridor routier.