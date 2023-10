Afrique: Union internationale parlementaire - Adji Mergane Kanouté tient de bonnes cartes en main pour le fauteuil présidentiel

L'Union internationale parlementaire ( Uip) va dans quelques jours en terre angolaise procéder au changement du chef de son cockpit. Une prétendante, pas des moindres est dans la course. Adji Mergane Kanouté, une égérie inoxydable du Parlement sénégalais. Réputée « outillée » dans la pratique de l'exercice parlementaire, la sénégalaise Adji Mergane Kanouté tient bien la corde pour être portée à la tête de la présidence de l'Union Internationale Parlementaire. Le mandat de l'occupant actuel du fauteuil, le portugais Pacheco Duarte, Président sortant, membre du groupe géopolitique des 12+ arrive à terme dans quelques jours. Le poste revient au continent africain. L'ambition de la parlementaire sénégalaise remonte à sa précédente participation au comité exécutif de cette haute institution, d'abord en tant que membre en 2019 et ensuite Vice- Présidente. Un poste qu'elle a occupé de 2021 à 2023.

Ambitions de porter haut le flambeau du Parlement international

Mme Adji Mergane Kaanoute vise plus haut, elle aspire à diriger l'Union Internationale Parlementaire. Elle a officiellement déposé sa candidature. La Vice-présidente du Groupe de la Majorité présidentielle depuis presque sept ans a rejoint cette haute autorité depuis 2019. En l'espace de quatre ans, elle a gravi les échelons. Comme on souffle dans les milieux avertis, elle est « une habituée des allées » de ces rencontres privilégiées où se dessinent les grands enjeux du Parlement international. De simple membre du Comité exécutif, la parlementaire sénégalaise a siégé au sein du Comité des Finances et au Bureau des Femmes de l'UIP avant de devenir la Vice-présidente de 2021 à 2023. Grâce à cette expérience acquise, elle la chance de connaître l'institution pour laquelle elle ambitionne à participer au leadership et au rayonnement de cette institution en tant que Présidente.

Dans ses diverses fonctions, l'égérie a toujours montré son engagement sans faille dans les tâches qui lui ont été confiées jusqu'ici et participé dans la réussite de l'organisation si chère à la vie parlementaire dans le monde. Avec cette candidature, Adji Mergane Kanouté « sollicite la confiance, le soutien des plus hautes autorités de ce pays et de ses pairs pour assumer le poste de Présidente de l'IUP. Elle s'engage dès lors à faire triompher les nobles idéaux de paix, de démocratie et de prospérité dans un monde de l'organisation et ses principes ».

Lobbying diplomatique souterrain croisé

Dés l'annonce de sa candidature à la présidence de l'UIP, la machine diplomatique s'est mise en marche pour « démarcher » les autres pays africains voisins et amis du Sénégal. Sur fond d'incessants coups de fils du Chef de l'État Macky SALL passés à ses pairs et des correspondances épistolaires envoyées à plusieurs parlements de la sous-région, Adji Mergane Kanouté prend une longueur d'avance sur les autres prétendantes qui convoitent le poste stratégique. La parlementaire sénégalaise va compétir avec trois autres candidatures dont celles des présidentes des parlements de la Tanzanie, du Malawi et une non présidente, mais candidate soutenue par la Somalie.

QUI EST ADJI MERGANE KANOUTÉ?

Mme Adji Diarra Mergane KANOUTE est née le 14 août 1972 à Kaolack, une région située au centre du Sénégal. Ses études supérieures débutent à l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar où, après un passage en Lettres Modernes, elle décroche un Master en Communication des Entreprises à et un Bachelor d'Etudes Spécialisées en Marketing-Management l'Institut de formation SUPDECO de Dakar. Elle finalisera sa formation par un Diplôme Suivi-Evaluation en Gestion de Projets à l'Institut Supérieur d'Ingénierie Territoriale en Afrique.

Mme Adji Diarra Mergane KANOUTE est également titulaire de nombreuses certifications et attestations parmi lesquelles on peut citer un certificat de compétences sur la « Communication et Dynamisation des Relations publiques » décerné en 2014 par le centre de formation PRIORITE de Casablanca au Maroc ; et une attestation de Formation sur les « Perspectives Sexo-spécifiques de l'Observation des élections du Sénégal » par l'ONG Alliance pour la Migration, le Leadership et le Développement, obtenue en 2012.

Débutant sa carrière professionnelle dans le secteur privé, Mme Adji Diarra Mergane KANOUTE a occupé des postes de responsabilité (Directrice Marketing, Responsable commerciale, Conseillère technique) dans des structures privées et publiques, notamment le Port Autonome de Dakar. Son expérience parlementaire a débuté avec un premier mandat décroché en 2017. Très engagée, elle a été récompensée en 2022 par le Prix de la « Meilleure parlementaire pour l'année 2022 » au Sénégal ou encore le « Prix Calebasse de l'Excellence de la femme modèle politique » en 2017. Lors de l'Assemblée générale de l'UIP en mars 2023, elle a été distinguée pour « l'inestimable contribution qu'elle a apportée aux travaux et à la mission de l'Union interparlementaire en sa qualité de membre (2019-2023) et de Vice-présidente du Comité exécutif (2021-2023) ». Sa vie associative est tout aussi riche en expérience. En témoignent les différentes responsabilités occupées au sein de la « Commission pour la transparence des élections » en tant que Rapporteur général ou encore au sein de la « Plateforme de riposte COVID 19 - Les femmes debout » comme Secrétaire exécutive.

Très sensible à la cause des enfants, Mme Adji Diarra Mergane KANOUTE est également la Présidente de l'Association « Protect Children Taxawu Xaléyi ». Une association qui lutte contre le viol, les abus sexuels et toutes formes de violences exercées sur les enfants.