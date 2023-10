Congo-Brazzaville: Les clubs de science seront implantés dans les départements

A l'issue de l'atelier national de formation des femmes de science et enseignants des lycées, collèges sur l'utilisation des kits de micro-laboratoires, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, a annoncé la mise en place des clubs de science à travers le pays dans un futur proche.

« Nous procèderons à la remise du matériel de micro-sciences dans les départements tout en réalisant d'autres activités dont la mise en place des clubs de science qui permettront de susciter des vocations dans les domaines scientifiques ; de bâtir la fondation de l'esprit scientifique notamment chez les jeunes qui doivent reculer les limites de l'ignorance en matière des sciences et jouer pleinement leur rôle dans la marche du pays vers le développement », a fait savoir la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, clôturant les travaux de l'atelier national de formation des femmes de science et enseignants des lycées et collèges sur l'utilisation des kits de micro-laboratoires, le 18 octobre à Brazzaville.

Mettre à la disposition des départements les kits de micro-laboratoires permettra aux élèves des séries scientifiques de lier utilement la théorie à la pratique. « Les apprenants se plaignent souvent du fait que dans les séries scientifiques on ne fait plus de théorie.

Or, grâce à cette formation à l'utilisation de ces équipements, les expérimentations pratiques vont accompagner la théorie », indiquait Jean Itoua, enseignant des sciences de la vie et de la terre au lycée d'Owando, à l'ouverture dudit atelier. La remise du matériel annoncée par la ministre en charge de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique est visiblement une des réponses à cette préoccupation.

Des expérimentations pratiques à faire avec ce matériel acquis grâce au concours de l'Unesco et de la Fondation Congo Assistance concernent les domaines de chimie basique, de microchimie, des sciences de la vie et de la terre, entre autres.

En attendant la remise officielle du matériel de micro-laboratoires dans les départements et la mise en place des clubs de science, les participants à l'atelier qui vient de se clôturer seront sur le terrain pour transmettre leurs expériences. Cet atelier a, en effet, servi à la formation des formateurs pour un effet multiplicateur dans la transmission du savoir et du savoir-faire.