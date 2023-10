Madagascar: Groupe Habibo - Inauguration du Magasin Super U Ivandry La City

Le Groupe Habibo se positionne comme un acteur majeur du développement de Madagascar. Par le biais de sa filiale Ulys, il vient de marquer un jalon avec l'inauguration de Super U Ivandry La City, le plus grand magasin de l'enseigne dans la Grande île.

Le respect de la parole donnée, le courage et la résilience. C'est ce que marque la réalisation de l'ouverture du magasin rénové Super U Ivandry La City, selon les propos du maire de la ville d'Antananarivo, Naina Andriantsitohaina, lors de la cérémonie d'inauguration, hier soir à Ivandry. En effet, cette nouvelle enseigne se positionne comme un fervent défenseur du commerce local innovant, privilégiant une offre pléthorique de plus de 36 000 produits allant des produits Vita Malagasy aux articles importés, couvrant tout, de l'alimentaire au bazar, en passant par la parfumerie. Une démarche qui s'inscrit dans la vision du Groupe HABIBO de créer une chaîne de valeur locale robuste. Depuis plus d'un an, le Groupe HABIBO a entrepris des travaux de rénovation et d'amélioration de tous les magasins U à travers le territoire malgache. Après l'inauguration réussie du Super U d'Analakely en novembre 2022, le Super U Ivandry La City a officiellement ouvert ses portes le mardi 17 octobre 2023.

La rénovation de ce mégastore allie habilement l'authenticité locale aux normes internationales, avec des tons ocres et boisés, ainsi que des visuels typiquement malgaches. Le nouvel agencement vise à transformer ce lieu en un espace de vie moderne, répondant aux besoins locaux tout en offrant une expérience d'achat digne des meilleurs supermarchés mondiaux.

Qualité à prix abordable. Fidèle à son engagement envers la qualité à des prix abordables, le Super U Ivandry La City propose une gamme élargie de produits pour mieux répondre aux attentes des clients malgaches. La cave à vin, par exemple, présente une sélection variée allant des vins malgaches aux grands crus français, en passant par les meilleurs vins d'Afrique du Sud. Chaque jour, un nouvel espace floral offre des bouquets fraîchement cueillis et des plantes en pot pour égayer la journée des clients.

Dans la zone marché, une grande variété de produits malgaches, en soutien aux producteurs locaux, est mise en avant. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à renforcer les liens avec les communautés locales et à favoriser le développement économique du pays. Pour le maire d'Antananarivo, l'inauguration du Super U Ivandry La City est un événement important pour l'économie locale. Dominique Schelcher, le président de Système U, a également marqué cet événement de sa présence, soulignant le rôle clé de Système U dans la distribution mondiale et son engagement envers les produits locaux.

Déploiement en cours. Quant à lui, Bertrand Gardes, DG de U Madagascar, a souligné l'importance du magasin Super U Ivandry La City, le deuxième magasin de la chaîne inauguré à Madagascar, mais premier en termes d'importance. Il a également révélé que d'autres projets étaient en vue dans des villes telles que Toamasina, Mahajanga, Antsirabe, démontrant ainsi la volonté de l'enseigne de s'implanter davantage dans le pays.

Malik Karmaly, PDG du Groupe HABIBO, a exprimé sa satisfaction quant à la concrétisation de ce projet d'envergure. « C'est le plus grand magasin d'Ulys et du système U à Madagascar, offrant une grande variété de produits. Nous mettons en avant des produits de qualité à des prix abordables, apportant ainsi la meilleure qualité aux consommateurs malagasy », a-t-il affirmé, lors de la cérémonie. Bref, le Super U Ivandry La City représente plus qu'un simple supermarché. Il incarne un nouveau chapitre dans le paysage commercial malgache, combinant l'authenticité locale à l'excellence mondiale, et offre une expérience d'achat inoubliable pour tous les clients.