Afrique: L'Angola présent au Sommet mondial du diamant

Luanda — Une délégation de l'Université Óscar Ribas (UOR) représentera la République d'Angola au Sommet Mondial sur le libre accès aux diamants, qui aura lieu du 23 au 27 octobre, à Toluca, au Mexique.

L'événement, qui devrait réunir plus de 550 participants venus de 55 pays d'Afrique, d'Asie, d'Europe et des Amériques, vise à promouvoir un dialogue constructif pour promouvoir l'équité, la durabilité, la qualité et la convivialité dans la communication scientifique.

Selon un communiqué de presse envoyé aujourd'hui à l'Angop, le sommet marque un engagement fondamental pour établir un dialogue global inclusif pour échanger des idées, promouvoir la coopération et coordonner les pratiques de communication académique.

Le premier jour de l'événement, qui devrait accueillir plus de 200 participants en présentiel et 350 en ligne, le recteur de l'Université Óscar Ribas, Eurico Gungula, interviendra sur le thème « Accès libre aux diamants en Angola ».

En plus de ce thème, l'événement comprend également une conférence internationale des rédacteurs de magazines et plusieurs réunions distinctes.

Les experts discuteront également de la manière de mettre en oeuvre des actions collectives, conformément aux recommandations sur la science ouverte de l'UNESCO et de l'Initiative de Budapest pour l'Accès ouvert, ainsi que du renforcement d'un secteur de l'édition universitaire inclusif qui ne facture pas de frais aux auteurs ou aux lecteurs.

Parmi plusieurs thèmes, citons également « La science comme bien commun » et « Publication scientifique sur le libre accès aux diamants: un bien commun et public ».

Les participants aborderont également l'avenir mondial du libre accès aux diamants dans l'édition scientifique. Le Sommet rassemble des experts du ministère français de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de la Fondation espagnole pour la science et la technologie, de la Commission européenne, de l'UNESCO et des représentants des gouvernements du Mexique, d'Argentine et d'Angola.