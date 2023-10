Angola: Le pays défend les mesures visant à sauvegarder la sécurité alimentaire

São Vicente — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, a déclaré mercredi, à Mindelo (Cap-Vert), que la forte menace qui pèse sur les systèmes alimentaires représente l'une des préoccupations mondiales de l'agenda collectif et nécessite des solutions innovantes pour sauvegarder la production alimentaire.

S'exprimant à l'ouverture du premier congrès international, Esperança da Costa a déclaré que les solutions innovantes doivent contrecarrer les projections qui révèlent un manque plus important de production alimentaire, de l'ordre de 50 à 60 pour cent en 2050.

Elle a ajouté que les estimations en pourcentage, pour 2020-2029, indiquent une croissance de la production agricole mondiale de 85 pour cent, grâce à une utilisation accrue d'intrants, des investissements dans les technologies de production et de meilleures pratiques agricoles.

Les projections, a-t-elle poursuivi, indiquent également une augmentation des émissions directes et, par conséquent, un impact important sur les régions émergentes et moins développées.

Esperança da Costa a souligné que ces données suggèrent le renforcement de la science, de l'innovation et, surtout, l'augmentation de l'alphabétisation dans différents domaines de la vie, en mettant l'accent sur la transformation des systèmes alimentaires, la transition numérique, environnementale et énergétique, pour contrer ces tendances.

"Le capital humain est, avec la transition numérique, la clé du développement. C'est pourquoi il est urgent de coopérer, d'intégrer et d'établir des partenariats en matière de formation et de renforcement des capacités dans les domaines les plus divers du sous-système d'enseignement supérieur", a-t-elle souligné.

La vice-présidente a fait savoir que l'Angola dispose d'un Plan de développement du capital humain 2022-2035 (ACH 2022-2035), qui garantira une orientation politique et technique conformément aux priorités de développement du pays, y compris un ajustement efficace de l'offre de formation et l'adéquation des formations aux besoins du marché du travail national.

Selon Esperança da Costa, les États doivent s'aligner sur les instruments internationaux, tels que l'Agenda 2030 pour le développement des Nations Unies, 2063 de l'Union africaine et 2050 de la SADC, dans une perspective à court, moyen et long terme, en tenant compte de la formation professionnelle, l'amélioration de la qualité de l'offre d'enseignement et de formation, soutenues par le volet digitalisation.

Elle a souligné que l'objectif était d'augmenter la disponibilité de ressources humaines qualifiées dans les domaines prioritaires et selon les besoins réels du marché du travail avec le développement des connaissances et compétences nécessaires au secteur public et privé.

Le Congrès, entre conférences et tables rondes, abordera « Les chemins vers une recherche scientifique de qualité dans la lusophonie, favorisant le dialogue entre les universités, le pouvoir politique et les entreprises », ainsi que « La science, la technologie et l'innovation dans les pays lusophones : défis et opportunités dans le 21e siècle".

L'événement s'adresse aux chercheurs, universitaires, décideurs, étudiants universitaires et des cadres postuniversitaires de tous les pays lusophones, qui travaillent dans leur pays ou dans la diaspora.

L'Angola, sur un total de 150 chercheurs présents à l'événement, compte avec la participation active de 46 conférenciers issus des domaines les plus divers de la science et de l'innovation.