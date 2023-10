Algérie: Imposante marche à Tizi-Ouzou pour exprimer la solidarité avec la Palestine

TIZI-OUZOU — Une imposante marche populaire de soutien et de solidarité avec le peuple palestinien victime d'une agression sioniste barbare a été organisée, jeudi à Tizi-Ouzou, à l'appel de partis politiques et d'organisations de la société civile, a-t-on constaté.

La placette du musée du centre-ville, coeur de la capitale du Djurdjura, était noire de monde. Des centaines de citoyens, de membres d'organisations de la société civile, de formations politiques et d'organisations professionnelles, s'y étaient rassemblés pour dénoncer "l'agression sioniste barbare contre des civils" et réaffirmer leur soutien à la cause palestinienne et leur solidarité avec le peuple frère palestinien.

Les couleurs nationales aux côtés de celles de l'Etat de Palestine étaient fièrement déployées pendant cette marche où des moudjahidine, enfants de moudjahidine et de chouhada, veuves et filles de chahids, des membres de l'Union nationale des paysans algériens et des étudiants des zaouïas, mais aussi des scouts musulmans algériens, ont tenu à prendre part à cette action de soutien.

Des fonctionnaires, des bénévoles du Croissant rouge algérien, des militants politiques ainsi que de nombreux citoyens, des hommes et des femmes des différentes tranches d'âges ainsi que des enfants, venus des quatre coins de la wilaya exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien, étaient aussi présents.

Des chants révolutionnaires algériens et palestiniens ont été diffusés sur place, repris par les manifestants qui avaient commencé à affluer vers le lieu de départ de la marche programmée à 11h, dès 9h.

Vers 11h, la procession s'est ébranlée, empruntant le Boulevard Larbi Ben Mhidi, à sa tête, un jeune sur un vélo déployant l'emblème national. Au premier carré, les drapeaux algérien et palestinien étaient déployés côte à côte, pour rappeler le soutien indéfectible et historique de l'Algérie, peuple et Etat, à la cause palestinienne.

"La Kabylie soutient la Palestine: Halte au terrorisme israélien", "Avec la Palestine, qu'elle ait tort ou raison" "Bombing kids is not self défense", "l'ennemi sioniste, crime contre l'humanité", "free Palestine", "arrêtez le génocide à Ghaza", "Israël, terroriste", "la Palestine aux palestiniens", étaient parmi les slogans brandis par les participants à la marche.

La marche s'est terminée, symboliquement, au monument de la Bougie dédié à la mémoire des martyrs de la wilaya III historique. Une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des martyrs de la révolution algérienne, et de toutes les victimes palestiniennes tombées sous les balles ou dans les bombardements de l'entité sioniste.

Une prise de parole s'en est suivi durant laquelle les intervenants ont dénoncé le génocide israélien, rappelé les positions fermes et constantes de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne et réaffirmé le soutien et la solidarité de l'Algérie avec le peuple palestinien.