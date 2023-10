Ile Maurice: Un beau-père arrêté après des prières sur la plage

Le concubin d'une habitante de Gros-Cailloux a été arrêté, mardi, par les policiers d'Albion, pour attentat à la pudeur sur sa belle-fille, une adolescente. Il a avoué son forfait lorsqu'il a été interrogé par les policiers. Il est actuellement en détention.

Vers une heure du matin, le 17 octobre, les policiers d'Albion faisaient leur ronde quand ils ont aperçu un homme et une adolescente sur la plage. L'homme, âgé de 46 ans, exerce le métier de tailleur et habite Belle-Isle. L'adolescente a 14 ans et habite Gros-Cailloux. La scène a paru suspecte aux policiers. Ils ont embarqué l'homme et l'adolescente et les ont emmenés au poste de police d'Albion pour être interrogés. Le personnel de la Brigade pour la protection de la famille a été averti et la mère de d'adolescente a été appelée sur les lieux afin que la jeune fille puisse donner sa version des faits en sa présence.

C'est à ce moment que l'adolescente a tout déballé. Elle a raconté qu'elle se trouvait sur la plage d'Albion avec sa mère et le tailleur, qui est le concubin de celle-ci, le vendredi 13 octobre. Ils y étaient pour des prières. Après la séance, elle s'est endormie sur la plage. À un moment, elle s'est réveillée en réalisant que quelqu'un caressait ses parties intimes. C'était le concubin de sa mère. L'adolescente estime que ce dernier l'a fait sans son consentement. Elle a aussi avoué n'avoir rien dit à sa mère par peur de représailles.

Elle a demandé à être examinée par un médecin légiste. La police n'a pas mis longtemps pour arrêter le tailleur.