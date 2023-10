Ile Maurice: Les frères Belal et Yassin Meetoo accusés d'agression

Des membres d'une famille accusent les frères Belal et Yassin Meetoo d'agression, qui se serait produite mardi soir. Trois plaintes ont été enregistrées contre eux.

Un homme de 61 ans, vivant à Beau-Bassin, a consigné une déposition au poste de police de Vallée-Pitot et a expliqué aux policiers qu'il se trouvait boulevard Victoria à Vallée-Pitot lorsqu'il a vu un groupe de personnes, qui essayaient d'agresser sa nièce de 25 ans. Lorsqu'il est intervenu, plusieurs personnes l'ont roué de coups de poing et de pied et il est tombé sur la route. Parmi eux, les frères Belal et Yassin Meetoo le frappaient sur le visage et sur le corps, ce qui lui a causé des blessures au niveau du visage, aux mains et aux jambes.

La police a réussi à le tirer de là et l'a emmené dans les locaux du poste de police. La nièce a aussi fait une déposition dans laquelle elle raconte qu'elle se trouvait boulevard Victoria lorsqu'elle a vu un groupe de personnes agresser son père. Immédiatement, elle a été à sa rescousse quand Belal Meetoo, bien connu d'elle, lui a donné un violent coup de poing sur la lèvre inférieure.

Elle a été blessée et la police l'a emmenée au poste de police pour sa sécurité. De son côté, une femme de 29 ans dit avoir été pourchassée par un groupe de personnes et que Yassin Meetoo l'aurait frappée à la tête avec une boîte en carton remplie de déchets. Une affaire de coeur étalée sur TikTok serait à l'origine de ces incidents.

Les frères Belal et Yassin Meetoo devront être auditionnés. Ce dernier a été inculpé pour «breach of curfew order». La cour lui avait imposé un couvre-feu entre 21 et 5 heures alors que les incidents se sont produits vers les 22 heures. Pour rappel, Yassin et Belal Meetoo sont parmi les suspects arrêtés dans le cadre de l'assassinat de Manan Fakhoo. Ils ont par la suite été libérés sous caution.