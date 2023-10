Sénégal: Parti pour retirer les fiches de collecte des parrainages du candidat Ousmane Sonko - Ayib Daffé empêché d'entrer à la DGE

Comme il l'avait annoncé hier, lors d'une émission sur une télé de la place, Mouhamed Ayib Daffé s'est rendu ce jeudi 19 octobre, pour retirer les fiches de collecte des parrainages du candidat Ousmane Sonko, à la suite de la publication de l'ordonnance de jugement du tribunal de Ziguinchor, cassant la décision administrative de rayer des listes électorales à Ousmane Sonko.

Toutefois, surprise était pour le mandataire du candidat Ousmane Sonko par ailleurs coordonnateur des parrainages, la direction des élections (DGE) lui a refusé d'entrer. Un acte arbitraire qu'il qualifie d'arbitraire.

« Je me suis présenté aujourd'hui, en tant mandataire du candidat Ousmane et coordonnateur national du parrainage pour venir retirer les fiches de collecte de parrainages du candidat Ousmane Sonko. Vous vous rappelez que le 29 septembre 2023, nous étions ici et on avait présenté nos documents de notification et de mandataire signés par Ousmane Sonko et on avait refusé de nous remettre des fiches de collecte de parrainages pour le compte du candidat Ousmane Sonko, comme motifs fallacieux et infondés qu'ils n'était pas électeur, alors qu'ils n'avaient aucun moyens de vérifier les listes électorales », a déclaré face à la presse, Mouhamed Ayib Daffé, secrétaire permanent du parti PASTEF, dissous, par ailleurs mandataire et coordonnateur des parrainages du candidat Ousmane Sonko.

Qui plus est, il poursuit en disant, « Je rappelle qu'il y a 230 candidats à la candidature et aucun d'entre eux, on n'a pu vérifier sa présence sur les listes électorales. Nous nous sommes conformés à la loi et comme la loi nous le permet, nous avons déposé un référé-liberté, à la suite de ce référé, nous avons saisi le tribunal d'instance de Ziguinchor, pour une demande en annulation de la radiation des listes électorales du candidat Ousmane Sonko. »

C'est ainsi, que rappelle-t-il « le tribunal de Ziguinchor, après avoir écouté toutes les parties, nous a donné raison et a constaté que la radiation de monsieur Ousmane Sonko sur les listes électorales était illégale et infondée et a annulé cette décision de radiation sur les listes électorales et a ordonné à tous les services centraux du ministère de l'intérieur à réintégrer le candidat Ousmane Sonko sur les listes électorales ».

Toutefois, le mandataire du candidat Ousmane Sonko s'est vu refusé d'entrer à la direction générale des élections. « Aujourd'hui, nous nous sommes présentés avec l'huissier, avec les décisions pour les signifier à la DGE et en même temps retirer les fiches de parrainages. A notre grande surprise, on nous a refusé l'entrée à la DGE », a soutenu Ayib Daffé.

Qui explique que dès leur arrivée en compagnie de son huissier, « Un policier en faction à l'entrée nous a dit qu'il va nous annoncer. Quelques temps après, ses supérieurs sont arrivés pour nous dire qu'ils nous annoncent auprès du directeur général des élections. Et quand il est revenu, il a dit que le commissaire a dit que la DGE ne reçoit personne. »

Un acte qu'il qualifie de l'arbitraire pour le coordonnateur des parrainages du candidat Ousmane Sonko. Et de fulminer « C'est vraiment de l'arbitraire. On est vraiment dans un Etat policier (...) qui refuse l'exécution des décisions de justice. La séparation des pouvoirs est violée. Et nous notons aujourd'hui, que la justice est bafouée. La justice est trainée par terre, par une administration à travers le ministère de l'intérieur qui refuse d'exécuter les décisions de justice. »

Devant cet état de fait décide le secrétaire permanent du parti dissous, PASTEF-Les patriotes, « Nous allons user de toutes nos voies de droits et nous battre politiquement pour faire exécuter cette décision », a-t-il conclu.