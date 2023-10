Ile Maurice: Une autre crèche sommée de cesser ses activités

La traque des crèches illégales se poursuit. Cette fois, la gérante d'une crèche à Mahébourg a été sommée de cesser immédiatement ses activités, mardi, après une descente des «officiers chargés d'appliquer la loi» au ministère de l'Égalité des genres. Ces officiers, accompagnés de la police, ont inspecté la crèche Chez Bébé Garderie Ltd,située rue Maurice à Mahébourg. Il s'est avéré que la propriétaire ne détenait pas de permis. Elle a été verbalisée pour «operating a day care centre without a certificate of registration from the Ministry of Gender, Equality and Family Welfare Regulation, 2022».

En l'espace de quelques jours, des fonctionnaires ont multiplié les descentes à travers l'île après le drame survenu dans une crèche non enregistrée à Stanley le 2 octobre, où la petite Grace Cadapen, 3 mois, est décédée par asphyxie après avoir consommé un biberon de lait. Lundi, c'est à la garderie Tweety Kids à Canot que les fonctionnaires ont sévi à la suite d'informations indiquant que la garderie fonctionnait sans licence.

Pour rappel, le rapport du Public Accounts Committee publié en mars 2022 avait fait état que sur les 371 crèches du pays, 210 n'avaient pas de permis d'opérer. Selon la loi, toute personne reconnue coupable de cette infraction s'expose à une amende pouvant atteindre Rs 25 000 et à une peine de prison ne dépassant pas 6 mois.