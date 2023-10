Ghana/Afrique du Sud: Mohammed Kudus - L'international ghanéen désigne Mandela comme son 'héros noir'

Le milieu de terrain ghanéen Mohammed Kudus a nommé l'ancien président sud-africain Nelson Mandela comme son héros à l'occasion du mois de l'histoire des Noirs au Royaume-Uni.

Octobre est le mois désigné pour célébrer les noirs qui réussissent dans le monde, et Kudus, qui devrait revenir à West Ham cette semaine, a nommé Mandela pour son rôle dans la fin de l'apartheid.

« Mon héros noir est Nelson Mandela », a-t-il déclaré dans une vidéo partagée par West Ham sur les réseaux sociaux.

« Pour moi, il est mon héros parce qu'il a mis fin à l'apartheid, qui était le racisme en Afrique du Sud. Il y avait à l'époque des différences dans les modes de vie des gens en Afrique du Sud à cause de la couleur, et il a mené la cause et s'est sacrifié pour cela. «

Il poursuit : « Il n'est plus en vie aujourd'hui, mais cela restera pour toujours dans le pays. C'est pour ça qu'il est mon héros.«

« Son message général concernait la liberté et je pense que la liberté est importante. Nous devons tous vivre comme nous le voulons dans nos différentes vies, dans le football et comme nous voulons vivre. Je pense donc que c'est pour cela qu'il m'a le plus inspiré, pour que je puisse m'y identifier dans le sens de ma vie, de vivre libre et de faire simplement ce que j'ai envie de faire, quand et comme je le souhaite », a-t-il conclu dans des propos relayés par ghanasoccernet.