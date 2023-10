Togo: La FTF appelle les clubs à booster leur communication

La communication des clubs de football reste un défi à relever au Togo. Ce jeudi 19 octobre, la Fédération Togolaise de Football (FTF) a ouvert un atelier de formation dédié aux chargés de communication des formations sportives qui disputent les championnats de D1 et de D2.

A quelques jours du début de la nouvelle saison de football, cette rencontre vient insister sur l'importance d'une gestion médiatique efficace. Il s'agit également de fournir aux participants des connaissances pratiques sur le rôle essentiel d'un responsable média au sein d'une organisation sportive.

« Les attachés de presse sont un maillon essentiel dans la structuration des clubs. L'idée c'est de faire en sorte qu'ils puissent discuter entre eux, partager leurs préoccupations avec les formateurs » nous a confié Hervé Tété Agbodan, Secrétaire Général de la FTF à l'ouverture de l'atelier.

Un accent particulier est mis au cours de cette rencontre, sur la promotion des clubs et les activités médias des clubs et des jours de match sans oublier la relation avec les supporters.

Un challenge à relever

C'est un changement de paradigme qui s'impose au niveau de beaucoup de clubs, au moment où les responsables du football local sont lancés dans la dynamique de la professionnalisation. Un tour sur la toile permet de voir l'immense chantier qui attend ces responsables de communication.

Très peu de clubs togolais disposent d'un site internet. Sur les 16 qui disputent le championnat d'élite, seulement 5 en disposent. Il s'agit notamment de l'ASKO, l'ASCK, FC Espoir du Zio, Kakadle et Tambo FC. Des sites, qui pour la plupart, ne sont pas actualisés depuis des mois et surtout à l'orée d'une nouvelle saison. La pratique actuelle, consiste à se concentrer sur les réseaux sociaux. Et là encore, certains clubs sont inexistants.

Dans sa note du 1er septembre annonçant les conditions d'octroi de licences aux clubs pour la saison 2022-2023, la FTF a insisté sur la présence d'un Responsable des médias et du numérique. Un changement qui s'impose.

« L'idée pour les clubs d'avoir un attaché de presse est toute récente au Togo. C'est à travers notre règlement d'octroi de licence club que nous avons commencé par imposer que les clubs de première et de deuxième division aient un attaché de presse. Cela leur permet un peu plus de communiquer sur ce qu'ils font, et faire en sorte que ces attachés de presse puissent être des ponts au niveau de la communication pour les masses médias. Cela n'a pas été facile parce qu'il y a certains clubs qui l'ont pris au sérieux, qui ont des attachés de presse qui travaillent. Mais il y a d'autres qui n'en ont véritablement pas » a ajouté le responsable.

A noter que la saison s'ouvre ce samedi 21 octobre avec la première journée de la D1 Lonato. Vainqueur des 4 dernières saisons, l'ASKO de Kara entre en lice dimanche à domicile face à Gbohloe-su.