Afrique: Le pays prend part au Caire à un Forum sur l'éducation aux droits de l'Homme dans la région arabe

Le Caire — Le Forum de dialogue régional sur «L'avenir de l'éducation aux droits de l'Homme dans la région arabe» se tient, les 18 et 19 octobre courant au Caire, avec la participation des représentants des institutions nationales des droits de l'Homme des États membres de la Ligue des États arabes et d'experts d'organisations internationales et régionales, dont ceux du Maroc.

Le Maroc est représenté à ce Forum par Bouchaib Doulkifl, conseiller au sein de la Direction de la promotion des droits de l'Homme du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) et Mouaamou Moulay El-Mokhtar, chef du département de promotion des droits de l'Homme à la Délégation interministérielle chargée des droits de l'Homme.

S'exprimant à cette occasion, M. Mouaamou a déclaré que le Maroc a joué un rôle majeur dans l'élaboration du projet de Plan arabe pour l'éducation dans le domaine des droits de l'Homme, approuvé en 2022, notant que le Royaume prévoit le lancement officiel de ce Plan à la fin de cette année.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que le Maroc envisage d'élaborer un plan d'action dans le domaine du numérique et des droits de l'homme, notant que les réunions consultatives à cet égard débuteront à la fin du mois d'octobre courant.

Par ailleurs, le responsable a relevé que grâce à une approche intégrée favorisant la coordination et la convergence, la Délégation interministérielle oeuvre, en tant qu'institution d'interaction et espace de coordination institutionnelle, à l'élaboration de Plans d'actions visant à promouvoir la culture et l'éducation aux droits de l'Homme, tout en assurant leur mise en oeuvre et leur suivi.

De son côté, M. Doulkifl a rappelé, dans une déclaration similaire, que ce forum s'inscrit dans le cadre des activités régionales organisées à l'occasion du 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du 20ème anniversaire de l'adoption de la Charte arabe des droits de l'Homme.

Il a ajouté que l'éducation aux droits de l'Homme est un domaine prioritaire pour le CNDH, notant que le Maroc dispose d'une expérience pionnière dans la région arabe en matière de droits de l'Homme et représente un modèle à suivre.

À l'ouverture de cette rencontre, le directeur du Département des droits de l'Homme de la Ligue des États arabes, Mounir El-Fassi, a mis l'accent sur l'importance d'établir un système éducatif intégré, cohérent, équitable, renouvelable et interconnecté, appelant à prêter une attention particulière à l'éducation des filles dans les zones rurales et isolées.

De même, il a souligné que la Ligue arabe a lancé plusieurs initiatives dans le domaine éducatif, notamment celle de la Décennie arabe pour l'éradication de l'analphabétisme, la Stratégie arabe pour la recherche scientifique, le Plan de développement global de l'enseignement technique et professionnel et le Plan arabe pour l'éducation dans les situations d'urgence et de crise.

Le Forum régional, qui a été marqué par la présentation du Plan arabe pour l'éducation dans le domaine des droits de l'Homme 2022-2026, a identifié les tendances et méthodologies les plus importantes pour préparer une vision du développement de l'éducation dans un monde en évolution.

Ce conclave est organisé en partenariat entre le Réseau arabe des institutions nationales des droits de l'Homme, la Ligue des États arabes, le Haut-Commissariat des nations unies aux droits de l'Homme, l'Institut arabe des droits de l'homme et l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).