Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Octobre 2023

Rca : Justice - L’ex-chef de milice Maxime Bokom libéré après l’abandon des charges par la Cpi

La Cour pénale internationale (CPI) a annoncé ce 19 octobre 2023 la libération d'un ex-chef de milices centrafricaines anti-balaka en raison de l'abandon des charges par l'accusation, justifiée par l'indisponibilité de témoins. Maxime Mokom était accusé de crimes contre l’humanité et crimes de guerre, commis en 2013 et 2014 en République centrafricaine (Rca). Tournant dans l’affaire Maxime Mokom à la Cour pénale internationale (Cpi). Les juges ont ordonné la libération de l’ex-chef anti-balaka. (Source : abangui.com)

Niger : Pénurie de fournitures médicales- L’Ue met en place un pont aérien humanitaire

L'Union européenne (Ue) a répondu à l'appel urgent d'assistance humanitaire au Niger en lançant un pont aérien essentiel pour transporter des médicaments vitaux et des fournitures médicales vers la ville de Niamey. Cette initiative intervient alors que le pays fait face à une crise complexe, aggravée par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les sanctions imposées après le coup d'État du 26 juillet. Le pont aérien humanitaire, composé de quatre vols au total, apportera un soutien essentiel au Niger en transportant un impressionnant total de 58 tonnes de fournitures médicales. Le premier vol a déjà atterri à Niamey. «En combinant cette initiative au financement de l'aide humanitaire de 36,6 millions d'euros déjà alloué en 2023, nous visons à atteindre le plus grand nombre de personnes possible. » a déclaré le commissaire de l'Ue chargé de la gestion des crises, Janez Lenarčič. (Source : aniamey.com)

Mali : Diplomatie- Le gouvernement de la Transition condamne les propos attentatoires du ministre des armées française

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 18 octobre 2023, le gouvernement de la Transition du Mali a condamné les propos jugés diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l’unité ainsi qu’à l’intégrité territoriale du Mali tenus par le ministre français des Armées. Cc-i-dessous ce communiqué. Le Gouvernement de la Transition a appris avec une profonde stupéfaction des propos subversifs, irresponsables et biscornus contre le Mali, tenus en France par Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Armées de la République Française, devant des Sénateurs, le 11 octobre 2023. Le Gouvernement de la Transition a constaté que lesdits propos diffamatoires et attentatoires à la souveraineté, à l’unité ainsi qu’à l’intégrité territoriale du Mali de l’intéressé n’ont pas fait l’objet de réaction de la part des Autorités françaises. (Source : abamako.com)

Gabon : Coopération bilatérale- Les responsables de la Bad reçus à la primature

Le Premier ministre de la transition, Raymond Ndong Sima, a reçu en audience, ce mercredi à son cabinet, les représentants de la Banque africaine de développement (BAD), avant de s’entretenir avec l’ensemble des ministères sectoriels concernés par les projets financés par l’institution financière africaine, dont l’objectif a été de faire un état des lieux sur la qualité de l’exécution desdits projets et la performance des décaissements. Raymond Ndong Sima a d’abord devisé avec l’administrateur représentant de la BAD, Désiré Guedon. Les deux personnalités ont longuement échangé sur les questions de coopération entre le Gabon et la BAD. Occasion pour le Premier ministre gabonais d’exprimer les attentes du chef de l’État de la transition, le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema vis-à-vis de l’institution panafricaine. (Source : alibreville.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- Le nom de l’adversaire le plus redoutable pour Amadou BA

Macky Sall et Amadou Ba veulent se défaire des candidats qui se dressent sur leur chemin. Mais ils ont un redoutable adversaire qu’il faudra éliminer : la cherté de la vie. Des consuméristes annoncent une manifestation ce 21 octobre, alors qu’une pétition est lancée contre les factures de la Senelec. Et pour ne rien arranger, les boulangers annoncent une hausse du prix du pain. Octobre rose risque de se transformer en octobre rouge pour le pouvoir. Le Premier ministre a été reconduit et son équipe a pris service. Mais la température sociale affiche une forte chaleur. Les manifestations politiques avaient baissé, parce qu’interdites systématiquement par l’autorité. Mais il y a un vent social fort qui souffle depuis quelques semaines, qui pourrait se muer en ouragan. Des associations de consommateurs annoncent la couleur pour tenir un sit-in national le 21 octobre prochain à la Place de la Nation. (Source : adakar.com)

Togo : Céréales- La production de l’Uemoa estimée à 32 millions de tonnes pour la campagne agro-pastorale 2022/23

Dans l’espace Ueemoa (Union économique et monétaire Ouest africaine), la production céréalière de la campagne agropastorale 2022/23 s’est établie à environ 32 millions de tonnes (mt), en hausse de 144,91% par rapport à 2000/2001. Ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 4,36% sur la période 2001-2022.L’analyse de la Commission de l’Uemoa des performances dans la mise en œuvre des axes d’intervention de la politique agricole de l’Uemoa au cours des deux dernières décennies, révèle que le riz et le maïs affichent la plus forte progression respective, de 5,89% et de 6,46%.La production du riz est passée de 2,17 millions de tonnes en 2001 à 3,31 millions de tonnes en 2008 et grâce aux incitatifs de promotion du riz après la crise de 2008 elle a atteint 6,82 millions de tonnes en 2021. Baisse de 37,32% de la part du millet et du sorgho dans la production céréalière entre 2001 et 2021. (Source : autres presses)

Guinée : Affaire « hausse des salaires » - Un nouveau point de blocage surgit

Décidément, l’augmentation des salaires exigée par le mouvement syndical coûte les yeux de la tête. Alors que le Gouvernement se montre « rétif » face à cette revendication, le patronat aussi peine à emboucher la même trompette. Explications. Les négociations tripartites entamées il y a trois mois se sont poursuivies ce jeudi 19 octobre 2023 autour du point 2 de la plateforme revendicative du mouvement syndical. A peine entamées, les discussions se sont heurtées à un blocus. Car le Patronat n’a pas trouvé un consensus sur une proposition concrète à faire au syndicat. « Le patronat guinéen nous avait promis depuis très longtemps qu’il allait venir avec des propositions par secteur d’activité. Mais aujourd’hui, le patronat a des difficultés avec les directeurs généraux des différentes entreprises. Lors de leurs discussions à l’interne, ils n’ont pas trouvé un point d’accord. Le patronat n’arrive toujours pas à fédérer à leur niveau pour que nous puissions avoir des propositions », explique Abdoulaye Barry, porte-parole du mouvement syndical aux négociations. (Source : africaguinee.com)

Tchad : Départ des forces françaises du Niger- Le premier convoi arrivé à N'Djamena « sans encombre »

Les premiers soldats français qui ont quitté leurs bases au Niger dans un convoi terrestre en direction du Tchad sont arrivés "sans encombre" à N'Djamena, a annoncé jeudi à l'AFP le porte-parole de l'état-major français. Ce convoi est sorti du Niger "en sécurité et en coordination avec les forces nigériennes", a expliqué le colonel Pierre Gaudillière. Il est "bien arrivé sans encombre particulière" à N'Djamena, capitale du Tchad voisin, après neuf jours de trajet. Les rotations aériennes vers la France seront organisées "dans les prochains jours", a-t-il ajouté. Interrogé par l’Afp sur l’arrivée des troupes françaises, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement de transition tchadien n'avait pas répondu en milieu de matinée. (Source : euronews)

Nigeria : Loi de finance 2024 - Un budget de 34 milliards de dollars

Le Nigeria prévoit de dépenser 34 milliards de dollars pour le budget 2024 et se basera sur un prix du pétrole de 73,96 dollars pour ses dépenses à un taux de change de 700 nairas pour un dollar, a déclaré lundi son ministre du Budget, cité par Africanews. Le gouvernement fédéral du Nigeria prévoit de dépenser 34 milliards de dollars en 2024, alors que le président Bola Tinubu tente de relancer l’économie du pays. Le Conseil exécutif fédéral a approuvé lundi le budget pour l’année 2024, qui est près d’un cinquième plus élevé en nairas que le budget 2023.S’adressant à la presse locale lundi, le ministre nigérien du budget et de la planification nationale a indiqué que cette enveloppe devrait permettre une croissance de 3,7 % en 2024, un chiffre supérieur aux 2,9 % prévus par le Fonds monétaire international. Comme annoncé par le ministre du budget, le gouvernement mettra de côté 10,8 milliards de dollars pour le service de la dette. (Source : african Manager)

Côte d’Ivoire : Grand-Bassam/Fait divers- Des abeilles attaquent une école et font plusieurs blessés

Dans l’après-midi du jeudi 19 octobre 2023, a été mouvementé à l’Epp Rosier 5 de Grand-Bassam. Des abeilles délogées par des individus non identifiés se sont attaquées aux enfants de l’école primaire publique Rosiers 5, faisant plusieurs blessés, affirme une habitante de la ville.Dame Ahou Henriette a indiqué qu'elle se trouvait à l’hôpital général de la ville au moment où les sapeurs-pompiers transportaient des enfants blessés. « Selon les informations qui me sont parvenues, des jeunes sont allés déloger des abeilles non loin de l’école. Ces insectes se sont dirigés vers l’école et se sont en pris aux enfants dont plusieurs ont reçu des piqûres de ces insectes. Des parents se sont rendus à l’école pour s’enquérir des nouvelles de leurs enfants », a-t-elle soutenu.( Source :Fratmat.info)