Cote d'Ivoire: Economie circulaire- Un Forum africain ouvre ses portes à Abidjan

« La transition vers une économie circulaire permettra aux pays africains de conjuguer leurs efforts de développement, la question de la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique », a affirmé, le mercredi 18 octobre 2023 à Abidjan, le ministre ivoirien de l’Environnement et du Développement Durable, Assahore Konan Jacques. C’était à l’occasion de l’ouverture du Forum Africain de l’économie circulaire 2023, qui se tient du 18 au 21 octobre 2023 dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Rapportent des sources officielles.

Le ministre a indiqué que la transition vers une économie circulaire permettra aux pays africains, en plus de mettre en œuvre leur agenda de développement et de créer la richesse et de l’emploi, de protéger l’environnement et de lutter contre les changements climatiques, notant que cette opération nécessite des transformations profondes dans les chaînes de valeur qu’aucun pays ou organisation ne peut réaliser de manière individuelle.

Intervenant lors d’un panel sur « L'économie circulaire - les fondements d'un modèle économique vertueux », Gouganou Kopieu, directeur général de l'institut économique vertueux d'Abidjan (IEca), a expliqué que le caractère interconnecté des chaînes de valeur mondiales fait que chaque mesure prise au niveau national a des répercussions sur le reste des pays du monde, insistant sur l’impératif de tirer profit de cette interconnexion à travers la mise en place de partenariats entre les pays développés et ceux en développement, entre les secteurs public et privé, ainsi qu’entre les milieux académiques et la société civile.

%

Ce Forum enregistre la participation de nombreux entrepreneurs, décideurs politiques et experts africains et étrangers, afin de présenter les meilleures solutions de l’économie circulaire. Il vise également l’examen des moyens pour les sociétés africaines, afin de tirer profit des nouvelles opportunités afin de devenir compétitives dans le domaine de la transition vers des énergies à émissions faibles et capables de s’adapter au climat.

A noter que les travaux du Forum sont principalement axés sur le rôle de l’économie circulaire dans la réduction des émissions des gaz à effet de serre, les opportunités et avantages qu'offrent une économie circulaire, soutien de l’adaptation au changement climatique et la protection de l'environnement.