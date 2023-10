Congo-Brazzaville: Lions club international - Yves Ickonga, nouveau gouverneur du District 431

Le club Brazza Doyen a organisé une soirée exceptionnelle pour honorer non seulement le nouveau gouverneur du District 431 Yves Ickonga, mais aussi le doyen des Lions congolais, Felix Maleka, qui a atteint ses 100 ans d'âge et ses 65 ans de lioniste.

Les membres du Lions club Brazza Doyen se sont réunis pour féliciter chaleureusement leur ami gouverneur du District 431, Yves Ickonga, pour sa brillante élection à ce poste et lui rendre également hommage. Pour ces derniers, c'est une grande fierté pour ce club de compter parmi ses membres un gouverneur de District. Yves Ickonga, disent-ils, a toujours été un modèle de service, de dévouement et de leadership au sein de leur club, d'où, ils sont convaincus qu'il continuera à briller dans son rôle en tant que gouverneur, tout en lui promettant leur soutien indéfectible à chaque étape de ce voyage et dans tous ses projets pour le bien de leur district et de leur communauté.

Outre le nouveau gouverneur, ils ont célébré aussi le centenaire de leur ami Felix Maleka. Une étape véritablement extraordinaire, car Felix Maleka a atteint un siècle d'existence. Intronisé en 1975, il est l'un des pionniers du lionisme en République du Congo et sa contribution dans leur mouvement est inestimable. Felix Maleka, témoignent-ils, incarne les valeurs fondamentales du lionisme international, du service désintéressé, de camaraderie et d'amitié.

Pour le représentant de la région 25, c'est un honneur pour cette région d'héberger pour ce mandat deux Lions émérites de leur district, de leur pays, en l'occurrence le nouveau gouverneur du District 431, Yves Ickonga, et son illustre membre, Felix Maleka, aujourd'hui centenaire. S'adressant au nouveau gouverneur, il a dit ceci : « Le club Brazzaville doyen a décidé de t'honorer ce soir. Je voudrais réitérer l'honneur qui est celui de tous les lions de la région 25 de t'avoir ici comme lion gouverneur du District 431. Je voudrais aussi te rassurer une fois de plus sur l'engagement de chacun de ses membres à faire de ton mandat un mandat réussi à tous les niveaux pour que plus que jamais le District 431 et la région 25 en particulier puissent briller », a-t-il mentionné.

%

A l'attention de leur doyen Felix Maleka, centenaire, il a souligné que de tous les lions du Congo, du District 431, il est peut-être celui qui connait le mieux le passé de leur association. « Tu es aujourd'hui pour nous l'incarnation de mémoire collective. On a souvent l'habitude de dire que derrière un âge avancé il y a un secret. Ton parcours lion explique au mieux ta longévité. Tu as traversé tellement les choses. Je puis te dire que nous les jeunes allons-nous inspirer de ce que tu as fait. », s'est-t-il réjoui.

Dans son adresse, Yves Ickonga, nouveau gouverneur du district 431, a remercié tous les amis lions présents ainsi que les amis du Doyen qui ont organisé ces retrouvailles en son honneur. « Nous allons essayer de faire de notre mieux pour que les choses se passent bien », a-t-il promis. Le gouverneur du district 431 a profité également d'honorer en son nom propre et de tous les membres du club le vieux Felix Maleka, qui est pour eux tous un exemple, parce qu'il a toujours été d'un humour constant, d'une présence régulière à toutes les activités de son club. « Aujourd'hui il fête ses cent ans, nous voudrons lui souhaiter de nombreuses années encore parmi nous pour que nous puissions profiter de ses conseils, de sa bonne humeur et de sa grande culture », s'est exprimé le gouverneur du district 431.

Notons que la soirée a été agrémentée par l'humoriste Juste Parfait et le slameur Guerre2mot, accompagnée d'une chorale.