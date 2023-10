Congo-Brazzaville: Santé - La ville de Pointe-Noire dotée d'un Centre de transfusion sanguine

Le ministère de la Santé et de la Population en partenariat avec la Fondation Congo Assistance (FCA) a inauguré, le 19 octobre, à Pointe-Noire, la Maison du don de sang ultramoderne dénommée « Antoinette-Sassou-N'Guesso ».

La cérémonie d'inauguration du joyau s'est déroulée en présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, et du secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo, et de plusieurs autres invités de marque.

D'après Ena Attié, représentant le directeur général de la société Terascom qui a exécuté les travaux, l'édifice est un bâtiment « très lumineux » d'une superficie de 346 mètres carrés. La façade principale est faite de baie vitrée et double vitrage. L'intérieur du bâtiment comprend un rez-de-chaussée, une entrée principale, une salle d'attente, trois boxes de consultation et une salle de surveillance avec vue sur la salle de prélèvement, les toilettes des donneurs et du personnel dans une organisation respectant le circuit du donneur.

A l'étage, on trouve trois bureaux, une salle de réunion, des toilettes, etc. L'ouvrage dispose également du matériel médico-technique, moderne, pour jouer pleinement son rôle.

« La réalisation des travaux de construction du centre interdépartemental de transfusion sanguine traduit notre engagement à oeuvrer auprès du gouvernement de la République du Congo, pour matérialiser la volonté du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, d'offrir à la population les soins de qualité. C'est à ce titre que cette infrastructure sanitaire a été construite pour offrir à la population un cadre moderne attractif et convivial de collecte de sang, pour répondre au besoin transfusionnel des malades », a déclaré Ena Attié, rappelant que le terrain a été mis à la disposition de la société Trascom par le ministère de la Santé.

Reconnaissance à la Fondation Congo Assistance

L'administrateur maire de l'arrondissement I, Emery Patrice Lumumba, Jean Toussaint Loemba, a renouvelé « son admiration pour de nombreuses oeuvres sanitaires et caritatives » que la présidente de la Fondation Congo Assistance, Antoinette Sassou N'Guesso, « ne cesse d'implanter sur tout le territoire national ».

« Nous sommes heureux de voir la Fondation Congo Assistance offrir à la communauté médicale, et partant, aux Ponténégrins et à la population de notre pays cet équipement essentiel à la vie, qui préfigure l'atout de sa haute fréquentation dans un avenir immédiat par les donneurS de sang dont la population ne cesse de croitre », a assuré Jean Toussaint Loemba.

Le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, Serge Oscar Mokono, a également rendu hommage à la présidente de la FCA. « C'est une infrastructure acquise grâce à la générosité et au leadership de la grande dame, Antoinette Sassou N'Guesso, marraine de la lutte contre la drépanocytose », a-t-il fait savoir.

Le sang, selon lui, « est un véritable médicament, un véhicule, mais qui ne se fabrique pas, et ne s'achète pas ». En faisant don au centre qui garantit désormais la disponibilité du sang de qualité sécurisé, la première dame, a-t-il conclu, « vient de témoigner, une fois de plus, de sa grandeur et de son élan de coeur en faveur des malades et particulièrement ceux souffrant de la drépanocytose ».