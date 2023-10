Congo-Kinshasa: Conseil économique - Emilienne Raoul participe à l'adoption du rapport financier de l'Ucesa à Kinshasa

La présidente du Conseil économique, social et environnemental, Emilienne Raoul, a assisté récemment à Kinshasa à l'assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique (Ucesa). Au terme des travaux, les rapports d'activités et financiers de ladite organisation ont été adoptés.

L'assemblée générale de l'Ucesa a été présidée par Jean Michel Sama Lukondé, Premier ministre de la République démocratique du Congo (RDC). Hormis cette assemblée, un atelier international sur la mobilité climatique en RDC ainsi qu'une réunion de réflexion stratégique sur le devenir de ladite organisation ont également été organisés. L'atelier animé par les chercheurs de RDC avait pour objectif de présenter l'état des lieux sur le changement climatique, les projections de la mobilité climatique à l'horizon 2050 et l'identification des questions prioritaires à résoudre.

Outre les rapports d'activités et financiers adoptés, une convention a été signée entre l'Ucesa et le Conseil économique et social de la RDC pour la réalisation d'études de recherche dans le domaine de la mobilité climatique. Cette même convention sera signée par d'autres pays qui en feront la demande.

Au terme des travaux de l'assemblée générale de l'Ucesa, les participants ont acté la domiciliation de son siège à Rabat, royaume du Maroc, et adopté une série de mesures visant à améliorer les ressources de cette organisation et à accélérer l'adhésion de nouveaux Conseils africains ou à soutenir leur mise en place. Actuellement, le Conseil économique, social et environnemental marocain assure la présidence africaine de l'Ucesa.