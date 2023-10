Congo-Brazzaville: Région 3 de l'UA - Le processus de réorganisation et de revitalisation enclenché

La première session du conseil des ministres des Sports de la région 3 du Conseil du sport de l'Union africaine (CSUA), qui se tient à Brazzaville, vise à poser définitivement les jalons d'un développement harmonieux du sport en Afrique centrale pour permettre à la région 3 de rattraper son retard par rapport aux autres conformément aux principes définis par l'Union africaine.

Doter la région 3 de ses instruments de gouvernance constitue un enjeu majeur de la revitalisation du sport dans la région 3 du Conseil de l'Union africaine. « Il est de notre devoir de réinventer le conseil de notre région afin de lui conférer les ambitions et les missions les plus novatrices à même d'aider nos Etats à développer plus harmonieusement le sport dans la sous-région d'Afrique centrale. Dans cette veine, nous devons y apporter des recettes fédératrices appropriées afin de booster les différentes disciplines sportives nécessaires au développement des politiques sportives les plus inclusives à l'atteinte des objectifs de développement durable », a précisé Patalet Geo, ministre tchadien des Sports en sa qualité de vice président de la zone 3. Avec la mise en place du Conseil du sport de l'Union africaine, le développement du sport en Afrique, a-t-il rappelé, revient aux cinq régions suivant la configuration géographique de chacune.

Pour atteindre les objectifs, les pistes de solutions comme faire de l'enseignement d'EPS et de la pratique du sport scolaire et universitaire un facteur de la réussite scolaire et éducative, de citoyenneté active et de l'émergence des Etats et gouvernements membres de l'Union africaine, renforcer et encourager le mouvement sportif dans le développement des disciplines sportives et organiser régulièrement des jeux et événements régionaux ont été entre autres proposées. Cette première session a permis en effet, de finaliser et d'adopter le projet de statuts de la région 3 du CSUA, d'entériner l'offre de la République du Congo d'abriter le secrétariat de la région 3 et d'examiner le plan de travail de la période 2024-2026.

L'adoption par les ministres des Sports des statuts de la Réunion 3 a, par ailleurs, reconnu le ministre congolais des Sports, renforcera la coordination et le développement des programmes du développement des sports au sein de la Région 3, l'organisation des jeux régionaux qui constituent une plateforme permettant aux jeunes de faire valoir leurs compétences et de préparer les jeux continentaux tels que les Jeux africains et d'autres compétitions internationales.

« Les défis à relever sont nombreux et exigent à l'ensemble des acteurs de notre organisation régionale de s'engager efficacement à travers les interactions dans la prise de décision consensuelle, la participation responsable dans les actions conjointes à connotation économique tenant compte de l'autonomie financière et ainsi que dans le respect des statuts qui seront adoptés », a déclaré Hugues Ngouélondélé tout en sollicitant l'implication dans le développement du sport de la région 3 du CSUA l'appui de la Communauté économique des Etats de l'Afrique centrale et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Notons que sept pays prennent part aux assises : le Burundi, la Centrafrique, le Cameroun, le Congo, la Guinée Equatoriale, la République démocratique du Congo et le Tchad

