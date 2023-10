Afrique de l'Est: L'Angola et le Kenya signent 13 accords pour relancer la coopération

Nairobi — L'Angola et le Kenya signent samedi 13 accords dans divers domaines, pour promouvoir la coopération bilatérale, dans le cadre de la visite d'État du Président angolais, João Lourenço.

Le processus verbal de signature de ces instruments a été paraphé jeudi, à Nairobi, lors de la 1ère réunion de la Commission bilatérale mixte, par le ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Teté António, et par le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des questions de la diaspora du Kenya. Diaspora, Musalia Mudavadi.

Il s'agit d'accords dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de l'environnement, des ressources minérales, du pétrole et du gaz, du tourisme, des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication, des transports et de la coopération maritime, du commerce et de l'industrie, de la jeunesse, entre autres.

Un protocole d'accord sera également signé entre l'Académie diplomatique Venâncio de Moura du ministère des Relations Extérieures de l'Angola et le ministère des Affaires étrangères du Kenya.

La coopération entre les deux pays sera également soutenue par le protocole d'accord entre l'École nationale d'administration et des politiques publiques (ENAPP) et l'École du gouvernement du Kenya dans le domaine du développement des capacités dans la fonction publique.

Intervenant à la fin de la 1ère réunion de la Commission Mixte Angola/Kenya, le ministre des Relations Extérieures de l'Angola, Teté António, a déclaré que la tenue de la séance inaugurale marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays.

Dans cette perspective, il a considéré qu'il s'agit d'un moment historique qui permettra aux parties d'intensifier la coopération, sur la base de l'Accord Général de Coopération dans les domaines Économique, Scientifique, Technique et Culturel, signé à Luanda le 15 janvier 2014, qui donnera lieu à la signature d'autres instruments juridiques sectoriels.

Teté António a réitéré l'intérêt de l'Angola à intensifier la coopération avec le Kenya, à travers l'exploration des différents potentiels disponibles, avec des avantages réciproques, notamment dans les domaines politico-diplomatiques, le renforcement des capacités du personnel des services publics, la santé et l'agriculture et forêts.

Le ministre a informé que les équipes techniques ont également identifié d'autres domaines de coopération qui doivent être finalisés dans les plus brefs délais, et a donc exhorté les secteurs concernés à travailler en étroite collaboration pour atteindre cet objectif, dans les délais convenus d'un commun accord.

C'est pourquoi, a-t-il dit, les équipes techniques doivent être tenues responsables d'établir un mécanisme pratique et flexible qui permette la supervision et le suivi des engagements pris au sein de cette Commission mixte bilatérale.

Croissance économique

Selon le ministre, l'Angola, grâce à sa stabilité politique et à la consolidation de ses indicateurs macroéconomiques, consacre une attention particulière à la croissance et au développement socio-économique du pays.

En effet, il a fait savoir à la partie kenyane que l'Exécutif angolais réalisait une série de réformes internes, en vue d'établir un environnement des affaires plus propice au renforcement de la coopération économique et commerciale avec d'autres pays du monde en général, et en particulier avec les pays d'Afrique.

"L'Angola et le Kenya sont deux pays avec des réalités économique et des potentialités, dont la complémentarité et les avantages comparatifs serviront à accroître la capacité productive et la création de richesses, avec des bénéfices pour les États et les peuples", a-t-il indiqué.

Téte António a reconnu le potentiel du Kenya dans les secteurs du tourisme et de l'agriculture, ainsi que de la compagnie nationale Kenyan Airways, considérée depuis plusieurs années comme l'une des meilleures d'Afrique.

C'est dans ce contexte, selon le ministre, que l'Angola entend "boire" de l'expérience kenyane, et plus particulièrement en attirant les investissements privés de ce pays dans ces domaines et dans d'autres.

Pour sa part, le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la diaspora du Kenya, Musalia Mudavadi, a déclaré que la signature des accords représenterait un signal clair et responsable de la manière dont les parties souhaitent renforcer les relations bilatérales.

Il a donc affirmé qu'il était essentiel de travailler à sa matérialisation, pour que l'Angola et le Kenya puissent surmonter les défis du développement, pour le bénéfice des populations.

Il a souligné le fait que le vif intérêt des parties a abouti à cette 1ère réunion de la Commission Mixte, créée en 2014, et à la visite du Président de la République, João Lourenço.

Musalia Mudavadi a exprimé l'intérêt du Kenya à travailler avec l'Angola pour renforcer toujours plus les relations amicales, également en faveur du développement de l'Afrique.

Les relations amicales entre l'Angola et le Kenya remontent aux années de lutte pour notre indépendance, lorsque le président de la République du Kenya, Jomo Kenyatta, a réuni à la même table, en 1975, les dirigeants des mouvements de libération de l'Angola, pour aligner une vision commune sur leur libération. Mais la coopération, au sens le plus large du terme, s'est intensifiée en 2010, lorsque Kenya Airways a commencé à desservir Luanda, dans le cadre d'un accord dans le secteur du transport aérien, signé un an plus tard, c'est-à-dire en 2011.

Parallèlement, en 2014, l'Angola et le Kenya ont signé quatre accords renforçant la coopération bilatérale, notamment l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle ; le Mémorandum d'accord sur les consultations politiques entre le ministère des Relations Extérieures de la République d'Angola et le ministère des Affaires étrangères de la République du Kenya ; l'Accord sur la création de la Commission bilatérale ; l'Accord pour l'Exploitation de Services Aériens entre les deux pays et au-delà des territoires respectifs, dans le domaine des transports.