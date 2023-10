Congo-Brazzaville: Caria - Un accord d'entente conclu entre le Congo et Vinsys it services india ltd

Le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, a procédé, le 19 octobre, à Brazzaville, à la signature d'un protocole d'entente avec la société indienne « Vinsys it services india ltd ». L'objectif étant d'accompagner le Centre africain de recherche en intelligence artificielle (Caria) en matière de formation qualifiante dans les Technologies de l'information (IT).

L'accord a été scellé par le ministre en charge des Postes, Léon juste Ibombo, et Vikrant Shivajirao Patil, président directeur général de la société Vinsys it services india ltd. A travers ce partenariat, les deux parties ambitionnent de construire le Centre africain de recherche en intelligence artificielle et un data center en vue de favoriser un écosystème favorable à la réalisation des projets de digitalisation et de transformation numérique au Congo. Pour ce faire, elles se sont engagées à déployer les efforts nécessaires pour l'aboutissement de ces projets.

« ...Nous avons opérationnalisé le Centre africain de recherche en intelligence artificielle où la rentrée académique a eu lieu le 5 octobre dernier, avec près de 600 Congolais, que ce soit des jeunes, des chercheurs, des avocats, des fonctionnaires, ou encore des universitaires pour renforcer leur capacité. Pour faire monter ce centre en puissance, nous avons besoin de partenaires qui peuvent nous accompagner dans la formation, dans le cadre des curriculums qui vont être enseignés dans ce centre », a indiqué le ministre Léon Juste Ibombo.

Et d'ajouter : « Ayant déjà un partenaire stratégique, aujourd'hui, avec ce nouvel accord avec la société indienne Vinsys it services india ltd, nous obtenons un autre partenaire stratégique qui a les compétences nécessaires pour accompagner le gouvernement congolais ».

Spécialisée dans le domaine des IT, la société Vinsys it services india ltd basée à Dubaï et en Inde dispose de l'expertise nécessaire dans le développement des logiciels, la formation universitaire et en entreprise, en intelligence artificielle, la gestion des projets et conseil en informatique, la gestion de la main-d'oeuvre et prestation de service informatique, infrastructure et formation, le consulting dans la construction des data center, la certification internationale et test de prestation de services dans le domaine du numérique.

« Nous sommes venus au Congo et sommes désormais partenaires. Nous avons l'expertise dans le domaine des IT et nous voulons la partager avec le Congo. Nous avons un fort potentiel pour la formation des jeunes. Nous sommes le leader au monde dans la formation en IT et nous le faisons déjà ailleurs au monde et c'est ce que nous voulons emmener au Congo », a précisé le président directeur général de la société Vinsys it services india ltd, Vikrant Shivajirao Patil.

Ouvert en février 2022, le Caria est censé contribuer à la recherche scientifique et à la mise en exergue de nouveaux domaines de recherche sur l'intelligence artificielle au service de l'homme. Institué par l'État congolais et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, le centre représente le point central des chercheurs africains, en vue de mener et diffuser des travaux de recherche avancés.