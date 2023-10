Congo-Kinshasa: Fardc - Les officiers généraux réitèrent leur engagement à servir la patrie

Une ambiance bon enfant a caractérisé la journée du 18 octobre au chapiteau de la cité de l'Union africaine, qui a servi de cadre à la rencontre entre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et les officiers généraux et supérieurs, ainsi que les sous-officiers des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc).

La rencontre s'est déroulée autour d'un repas de corps que le commandant suprême des Fardc a tenu à partager avec ces militaires qui, nuit et jour, assurent la défense de l'intégrité territoriale. L'occasion était donnée au président de la République de renouveler sa confiance aux Fardc et surtout de les conscientiser par rapport à leurs engagements à servir le pays. C'était au cours d'une causerie morale de quelques heures ayant précédé le partage du repas proprement dit. «Nous formons un seul corps, celui des défenseurs des institutions du pays et de notre peuple. Nous avons cette mission à remplir jusqu'au sacrifice suprême, a lancé le chef de l'État à ses invités avant de leur rappeler leur devise : " Ne jamais trahir le Congo".

Le garant de le nation a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de vie des militaires et de leur famille. "Je compte sur vous pour que vous soyez des femmes et des hommes responsables. Restez toujours fidèles à votre mission. Vous êtes là pour la nation et non pour votre propre intérêt. Le gouvernement mettra tous les moyens pour vous honorer pendant et après votre carrière", leur a-t-il a dit. Et de rappeler la place de choix qu'occupent les forces de défense et de sécurité dans la marche du pays : « Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les porteurs de cette nation, vous donnez votre vie pour sauver ce pays.» À propos de l'insécurité dans l'est du pays, le chef de l'État a indiqué que le pays est dans une phase délicate.

« C'est moi votre commandant suprême, il n'y a rien qui arrivera. Ensemble, nous allons gagner ce combat», a-t-il rassuré. Prenant la parole pour le compte des Fardc, le général Ekenge a renouvelé leur serment de loyauté et réitéré leur engagement citoyen de servir la patrie. « Nous vous assurons de veiller à ce que la paix règne sur toute l'étendue du pays, et de faire échec à toute tentative de déstabilisation du Congo», a-t-il rajouté. Ces échanges se sont déroulés en présence notamment du vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille.