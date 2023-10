Congo-Brazzaville: Enseignement général - Les écoles attendues s'ouvrent progressivement

Si dans certains établissements scolaires dont l'ouverture a été annoncée à partir de la rentrée ayant eu lieu le 2 octobre, les derniers réglages sont à la fin, d'autres viennent d'ouvrir leurs portes.

Lors de la 25e session du Conseil national de l'enseignement primaire et secondaire, tenue le mois dernier à Brazzaville, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, annonçait l'ouverture de nouveaux établissements scolaires dans plusieurs départements du pays dès la rentrée le 2 octobre courant. L'objectif étant de résoudre progressivement l'épineux problème de pléthore et de rapprocher l'école de l'apprenant.

A Brazzaville, c'est le collège Michel-Moussosso de Mayanga, dans le huitième arrondissement Madibou, qui vient d'ouvrir ses portes. Il s'agit du deuxième collège d'enseignement général dudit arrondissement qui reçoit, dans le cadre de la rentrée scolaire 2023-2024, les élèves de sa toute première promotion.

A Lefoutou, dans le département de la Lekoumou, le collège construit par le sénateur Jean Marie Andziba Epouma vient d'être reçu officiellement par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation et mis en service. Les élèves des villages environnants qui parcouraient 20 à 45km pour étudier n'iront plus loin.

Les départements de la Likouala, de Pointe-Noire, du Kouilou, de Bouenza, du Niari, des Plateaux entres autres sont également concernés par la vague d'écoles : primaires, lycées et collèges qui vont ouvrir leurs portes dans les prochains jours, étant donné que les derniers réglages sont à leur fin. Le ministre Jean-Luc Mouthou a rassuré la communauté éducative sur la poursuite des efforts dans ce sens.